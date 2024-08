Úvodní disciplína fotbal se odehrála na hřišti klubu AFK Sadská a po ní se do areálu sokolovny vraceli jako nejlepší Jirásek – Vojáček. Ve finále přemohli až v rozstřelu pražský pár Kulhánek – Danda.

Pod vedením již zkušených rozhodčích, sester Vydrových, se pak naplno rozjelo zbývajících šest sportů. „V jeden moment se mi povedlo obsadit všech šest sportovišť, takže turnaj neměl výrazné prostoje,“ skromně se ocenila starší ze sester Lucie Vydrová.

Ze hry o pohár brzy vypadli obhájci prvenství Kříž – Sojka a nepomohlo jim ani vítězství v házené. Dalších pět sportů totiž proti sobě svedlo dva nejlepší páry a čtyři finálová klání vyhráli nymburští šikulové Čepek – Szita. Několikanásobní vítězové domácí Kyncl – Motl získali pět druhých míst a v celkovém účtování zaostali o rozhodujících sedm bodů. Specialisté Čepek – Szita je postupně přehráli v basketbale, tenise, volejbale a nohejbale, a proto pohár získali naprosto zaslouženě. Ani stolní tenis nakonec Kyncl – Motl nevyhráli, ve finále podlehli v pětisetové bitvě oddílovým spoluhráčům dvojici Počarovský – Pych.

Postupem do semifinále volejbalu, nohejbalu a tenisu pro sebe urvali třetí místo domácí borci Jirásek – Vojáček a hlavně pro prvně jmenovaného to byl velký zážitek. „Poprvé v kariéře mám medaili, už jsem ani nedoufal, že se mi to někdy na sedmiboji povede,“ zářil radostí zkušený fotbalista. „Musím poděkovat svému spoluhráči Jirkovi Vojáčkovi, několikrát mě hodně podržel.“

Hlavní pořadatelé Beran a Vydra po vyhlášení výsledků ještě ocenili nejstarší dvojici turnaje duo Štrobl – Funda.

Pořadí: 1. Čepek – Szita 45 bodů, 2. Kyncl – Motl 38, 3. Jirásek – Vojáček 28, 4. Kříž – Sojka 25, 5. Počarovský – Pych 22, 6. Janáček – Vlasák 21, 7. Kulhánek – Danda 17, 8. Nedbal – Nedbal 15, 9. Prejza – Tříska 14, 10. Šaroch – Poláček 9, 11. Štrobl – Funda 6, 12. Hrubeš – Novák 5.

Autor: Milan Vydra