V anketě O nejlepší sportovce Nymburska pro rok 2020 jste se stala vítězkou mezi jednotlivci v kategorii mládeže. Co pro vás toto ocenění znamená?

Mám z toho velkou radost, poslední asi čtyři roky jsem se chodila dívat na úspěšnější sportovce, jak dostávají takové ocenění a chtěla jsem ho dostat také. Navíc to pro mě znamená další motivaci pro trénování.

Kam byste ve své sbírce tento primát zařadila?

Toto je mé první ocenění mimo závody, takže úplně nevím. Ale samozřejmě z něj mám ohromnou radost a moc si ho vážím.

Je těžší získat takové ocenění nebo zlatou medaili na závodech?

To se dá asi těžko říct, protože takové ocenění a medaile jsou úplně něco jiného. Asi bych jen řekla, že medaile jsou za výsledky a ocenění jsou za medaile.

Kanoisté Lokomotivy Nymburk jsou každý rok při této anketě hodně vidět. Bavíte se o tom na loděnici?

Tento rok se to v oddíle řešilo méně kvůli online formě předávání. Jinak se každoročně chodili skoro všichni členové našeho oddílu dívat na předávání těchto ocenění.

V loňském roce se mnoho sportovních klání neuskutečnilo kvůli nařízením vlády. Myslíte si, že jste to měla i kvůli tomu o něco snazší?

Právě naopak. Myslím, že to bylo těžší, protože se i spousta závodů přesunula a bylo pro všechny, i pro trenéry, složitější přizpůsobit tréninky určitým tratím. Například na konci roku jsme měli víkend co víkend závody a krátké s dlouhými tratěmi byly hned po sobě.

Kterého z vašich úspěchů na poli sportovním si ceníte nejvíce?

Nejvíce si cením výher na Olympijských nadějích 2020. Tam jsem se umístila první den třetí na tisíc metrů, druhý den druhá na poloviční trati a poslední den nadějí jsem ukončila vítězstvím na dvě stě metrů. Tyto výsledky pro mě znamenají zatím nejvíce, ale doufám, že se mi podaří dosáhnout ještě lepších úspěchů.

Vy jste často na tréninku, což vyžaduje velké množství úsilí a také času. Nezávidíte třeba svým vrstevnicím, že mají více volného času, že se mohou věnovat více jiným zálibám?

Samozřejmě by mi nevadilo mít více volného času a občas jim i závidím, ale při každém svém úspěchu vidím, že se to úsilí vyplatí a pokaždé mě to dál motivuje.

Máte před závody trému?

Trému má samozřejmě každý a já nejsem výjimkou. Abych ji zmírnila, musím být dopředu kompletně připravená, a proto se minimálně hodinu před závodem začínám chystat, rozcvičovat a většinou poslouchám písničky pro namotivování či uklidnění.

A co třeba nějaký talisman?

Jsem dost pověrčivá a pokaždé mám při sobě svůj řetízek pro štěstí.

Terezie TETTINGEROVÁ

Bydliště: Kovanice

Narozen: 10. srpna 2005

Znamení: Lev

Další oblíbené sporty: plavání, brusle a kolo

Oblíbené jídlo: jahody

Oblíbené pití: ovocný čaj

Oblíbený film: nemám

Oblíbená hudba: nic konkrétního