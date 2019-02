Hamburk – V německém Hamburku se konalo mistrovství Evropy klubových posádek dračích lodí. A svou kvalitu tam předvedl Dragon team Nymburk. Ve třech svých startech obsadil pokaždé druhou příčku.

První distancí byla trať dlouhá dva kilometry. „Jeli jsme na maximum. Začala nám téct voda do lodě, ale dělali jsme, co jsme mohli. Pak jsme dlouho čekali na konečný verdikt, což bylo nakonec stříbro. Předjela nás jen ruská posádka," uvedl kormidelník Martin Veleta. „Prohráli jsme o osm desetin vteřiny, což je hrozně málo," ulevil si.

Také na „dvoustovce" získala nymburská loď stříbro. A zase za ruskou lodí. „Je to vlastně reprezentační loď Ruska, kde jede i olympijský vítěz Opalev," řekl Veleta. „V rozjížďce jsme startovali s nejsilnějšími čtyřmi loděmi. Ale vyhráli jsme a šli jsme přímo do finále," přiblížil cestu do hlavního závodu. „Tam se nám povedl start a byli jsme zase druzí, za což jsme byli vděční," radoval se kormidelník.

Dotřetice druhé místo – pět set metrů. „Do finále jsme tentokrát museli až z opravné jízdy. Jeli jsme zase na maximum, byli jsme soustředění," uvedl Veleta. „Rusy jsme na šampionátu pěkně potrápili," dodal spokojeně.