Sadská - Michal Obešlo skončil svoji pouť turnajem stolních tenistů v Sadské už ve skupině.

Osmnáctiletý Michal Obešlo (dále za stolem) právě servíruje v utkání ve skupině proti Marku Kláskovi. Právě Klásek se stal vítězem Vánočního turnaje v Sadské | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Na Vánočním turnaji ve stolním tenise se představil také juniorský reprezentant Michal Obešlo, který je z nedalekých Ohař na Kolínsku.

Už jste na turnaji v Sadské podruhé. Je to tak?

Je to pravda. Hrál jsem tady před dvěma lety. To jsem skončil ve skupině na čtvrtém místě a nepostoupil jsem do dalších bojů.

Hrajete za pražské El Niňo. Jak se vám v klubu daří?

Dobře. Jsme stále kolem třetího místa. A mě osobně se také docela daří.

Jak jste se ke stolnímu tenisu vůbec dostal?

Spíš náhodou. Bydlel jsem vedle obecního úřadu, kde jsme měli stůl a chodili jsme tam hrát. Takže jsem začal hrát závodně za Ohaře, pak jsem byl v Kolíně, v Čelákovicích a potom ve Vlašimi. Odtud jsem přestoupil do mého současného klubu.

Do Sadské jste přijel i v období vánočních svátků. Jak jste si vůbec volna užil?

Určitě si to užívám. Konečně jsem se po dlouhé době dostal domů, neboť jsem se vrátil z Ameriky, kde jsem byl s juniorskou reprezentací na mistrovství světa.

A jak jste na šampionátu dopadli?

Ve družstvech jsme byli osmí a v singlu jsem postoupil ze skupiny, ale pak jsem vypadl ve čtvrtfinále.

Co vás čeká v příštím roce?

Mezinárodní turnaje, ale hlavně extraligové boje v play off.