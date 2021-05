Dlouhá léta se věnujete gymnastice v Sokole Poděbrady. Kdy jste s tímto sportem začala a kdo vás k němu přivedl?

Zrovna nedávno jsem hledala, kdy jsem s gymnastikou začínala. Sokolkou jsem se stala v roce 2000, ale před tím jsem ještě chodila do přípravky. Takže jsem už takový gymnastický veterán (smích). Mamka chtěla, abych nějaký sport pěstovala a nabízela se gymnastika, protože ji dělala moje teta. Takže už ve školce jsem gymnastiku zkusila a vydržela jsem dodnes.

Vyzkoušela jste si ještě jiné sporty?

Hned od začátku jsem začala trénovat v oddílu sokolské všestrannosti. Ta se skládá ze sportovní gymnastiky, plavání a atletiky. Vždy jsem ale trénovala hlavně gymnastiku. Plavání mi nikdy moc nepřirostlo k srdci a k atletice jsem přičichla jen tak okrajově.

Proč nakonec vyhrála právě gymnastika?

Ani nevím. Jako malá jsem z gymnastiky neměla moc rozum. Ale bavila mě, i když už jsem byla starší. Myslím, že na gymnastiku musí mít člověk trochu předpoklady, ale hlavně je to dřina. Oboje mi nejspíš nechybělo.

Co považujete za váš největší sportovní úspěch?

Můj největší úspěch je určitě to, že jsem vydržela tak dlouho. V posledních letech jsem se zúčastnila závodů družstev v Malém Teamgymu. Zde jsme v oblastním kole vyhráli i první místo v kategorii. V republikovém kole pak bronz. V individuálních závodech si vážím nejen prvních míst v gymnastice a šplhu z let dřívějších, ale i dobrého umístění v kategorii žen.

V oddíle Sokola Poděbrady se věnujete také trénování dětí. Co vás na tom nejvíce baví?

Jsem ráda, když můžu předat zkušenosti mladším gymnastkám. Práce s dětmi mě baví. Jelikož pracuji v nemocnici a je to někdy náročné, u trénování dětí můžu vypnout.

Momentálně není trénování možné nebo jen v omezených počtech a podmínkách. Vnímáte to jako velký problém?

To, že bylo a je teď kvůli pandemii všechno omezené, je těžké. Bohužel se to nevyhnulo ani nám. Snažili jsme se s tím poprat a vysíláme tréninky online. K tomu vymýšlíme i různé výzvy, třeba běžecké. U gymnastiky je ale důležitá dopomoc trenéra, to teď není možné, a to je problém. Myslím, že se ukáže i to, kdo se snažil a cvičil doma v obýváku. Počítám ale i s tím, že po covidu nějaké děti s gymnastikou skončí.

Co patří mezi vaše největší záliby?

Moje velká srdcovka je gymnastika, o ní jsem už mluvila dost. Doma mám pejska, takže procházky podél Labe jsou krásná samozřejmost. V době karantény jsem začala běhat, a účastním se různých virtuálních běhů. Všeobecně mám ráda sport všeho druhu, to ke mně patří. Před dobou covidovou jsem každý víkend byla na fotbalových zápasech, o kterých jsem psala články do novin. To mi chybí! Jinak ráda vařím a peču, takže se často otočím i v kuchyni.

Sledujete sporty také v televizi, nebo jste raději přímým účastníkem sportovních klání?

Sport sleduji i v televizi, i když to není úplně ono. V zimě je to jednoznačně biatlon. Jinak někdy koukám na atletiku, hokej nebo fotbal. Musím ale přiznat, že jsem ještě nikdy nebyla na fotbalovém zápase naší Fortuna ligy. To musím napravit.

Na co se nejvíce těšíte, až se bude moci opět naplno sportovat a žít bez omezení?

V nejbližší době určitě zajedu za tátou a rodinou, kam jsem nyní nemohla. Těším se, až budu moci jít třeba do restaurace na dobrou večeři a pivo s partou. Nebo třeba do kina. Samozřejmě se těším až začneme chodit na tréninky do sokolovny a až zajedu na nějaký fotbal.

Markéta Stiborová

Bydliště: Poděbrady

Narozena: 24. srpna 1994

Zaměstnání: zdravotní sestra (operační sály)

Znamení: Panna

Záliby: sport, procházky se psem, vaření, výlety

Oblíbené jídlo: těstoviny, kulajda od babičky

Oblíbené pití: čaj, káva, pivo

Oblíbený film: Ženy v běhu, Harry Potter, pohádky, nebo seriál: Friends, Comeback, Okresní přebor

Oblíbená hudba: Queen, Imagine Dragons, Kabát, Rybičky 48, Robin Schulz