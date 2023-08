/FOTO/ Jsou mistry světa mezi juniory. Štěpán Sedláček ze Stratova a Matouš Adam z Kostomlat se našli v létání. A už pár dní se mohou pyšnit titulem juniorských šampionů v letecké rally. Oba triumf obrovsky nadchl, což je zřejmé také z vyprávění obou z nich. Sedláček nabíral zkušenosti v kolínském aeroklubu, Adam v rodinné letecké škole v Nymburce.

Štěpán Sedláček a Matouš Adam se stali juniorskými mistry světa v letecké rally | Foto: archiv Š. Sedláčka

Jak jste se k tomuto sportu dostali a jak dlouho se mu věnujete?

MA: Létání jsem se začal věnovat ve svých osmnácti letech, kdy jsem začal létat závody s ultralightem. V leteckých soutěžích jsem se našel, velice mě to nadchlo a úspěchy se začaly pomalu hromadit. Chtěl jsem to posunout někam dál, a tak jsem si v roce 2020 udělal piloťák na velká letadla a začal jsem létat leteckou rally s Cessnou.

ŠS: K tomuhle sportu mě dostal Matouš, když mě přemluvil, abych mu dělal navigátora. Po první soutěži jsem tomu podlehl a začal některé soutěže létat i jako pilot.

Nyní jste se stali juniorskými mistry světa. Jak si to užíváte?

MA: Jak říkáš, je to dobrý, dali jsme do toho srdíčko.

ŠS: Velmi se musím držet, abych kamkoliv přijdu, nevykládal, že jsem mistr světa. A je skvělé, když něčemu věnujete čas a baví vás to, tohle je taková odměna.

Kdo vám nejvíce fandí a co na váš titul říkali vaši nejbližší?

MA: Můj největší fanoušek je navigátor a jsem si jistý, že titul ho nadchl stejně jako mě. Ale i podpora od rodičů a přátel byla skvělá.

ŠS: Rozhodně máma, táta, babičky, dědové a nepochybně navigátorka mého života, kdy všichni sledovali naše výkony on-line. Teď je těžší odhadnout, kdo je hrdý nejvíc.

Kdo je ve vaší posádce ten důležitější?

MA: No tak samozřejmě v posádce je ten důležitější pilot. Bez něj by letadlo nikam nedoletělo ani na soutěži, ani mimo ni. Ale samozřejmě i nějaká ta dobrá rada navigátora, kterých je celkem hodně, přijde k duhu.

ŠS: Navigátor, jelikož bez něj pilot neví, kam má letět. Pilot se v podstatě svým letem snaží přivodit navigátorovi mořskou nemoc a obhajuje to dodržováním časů. Bez dobrého pilota by to ale nešlo.

Kolik času spolu v letadle trávíte? Trénujete na rally často?

MA: Netrénujeme prakticky vůbec. Ale tím, že kromě letecké rally létám ještě v ultralehkém létání a přesné létání, je těch možností, kdy si vyzkoušet podobné disciplíny velké množství během soutěžní sezony.

ŠS: V letadle nebo na letišti trávíme času až moc, málokdy ale tréninkem. Na trénink rally máme dvě až tři regionální soutěže jako přípravu před MČR a pak vlastní MČR. Do toho oba létáme podobné disciplíny a to přesné létání, kde je však trať známá a létá se v jednotlivcích a pak ještě soutěže na ultralehkých letadlech. Skoro to v sezoně vychází, že každý víkend je nějaká příležitost.

Jaké jsou vaše další sportovní plány a cíle?

MA: Tak pochopitelně tím nejdůležitějším a nejpřirozenějším cílem je vrátit se z každého letu bezpečně na zem. No ale kdyby se podařilo přivézt celkové vítězství z Mistrovství v letecké rally, byl by to splněný sen.

ŠS: Další je rozhodně vyhrát nejen juniorskou kategorii, ale i celkové pořadí na dalším mistrovství světa, které bude za dva roky v Itálii.

Co je letecká rally

Letecká rally je v podstatě orientační běh ve vzduchu. Léta se v posádce pilot - navigátor. Před letem dostane posádka obálku se zadáním. Podle zadání navigátor zkonstruuje trať, po které se pak letí. Většinou se jedná o deset až patnáct otočných bodů. Trať zakreslí do mapy 1:200000, podle které se pak za letu pilot orientuje. V určitý čas pak vzletí a doufají, že navigátor neudělal chybu. Na otočných bodech se měří čas, ve který je posádka dosáhne. Za nedodržení času je pak penalizace. Tolerance bez penalizace je +-2s. Po trati pak posádka vyhledává objekty na zemi. Buď fotografie, které dostanou společně se zadáním nebo znaky. Pokud nenajdou všechny, za nenalezené dostanou trestné body. Po proletění celé tratě je při návratu na letiště ještě hodnocena přesnost přistání, kdy se snaží trefit do pásu o délce 2 metry. Za pásmo před nebo za dostává posádka opět trestné body. Posádka s nejméně body vyhraje.