Start závodu, který měří 21 100 m, je v 10 hodin na atletickém stadionu Mirka Tučka. Závod v půl maratonu se poběží zároveň jako Středočeský krajský přebor, a to celkem v devíti kategoriích.

„Součástí běhu budou na atletickém stadionu běžecké závody pro děti,“ nastínil hlavní organizátor Václav Miler.

Prezentace od 8.15 hodin, uzávěrka 15 minut před startem závodu. Možnost přihlásit se je i online na www.vytrvalcikolin.cz, nebo na telefonním čísle: 775 139 429.

Kategorie

Muži A do 39 let (ročník 1982 a výše)

Veteráni B 40 – 49 let (1972 – 1981)

Veteráni C 50 – 59 let (1962 – 1971)

Veteráni D 60 – 69 let (1952 – 1961)

Veteráni E 70 let a starší (1951 a níže)

Ženy F do 34 let (1987 a výše)

Ženy G 35 – 44 let (1986 – 1977)

Ženy H 45 – 55 let (1976 – 1966)

Ženy CH 56 let a starší (1965 a níže)