Starší žáci klubu Házená Poděbrady odjeli k dalším utkání celoroční soutěže do Kutné Hory. Čekaly je tam zápasy se Spartou Kutná Hora a se Sokolem Úvaly B. Tým Kutné Hory byl favoritem společného zápasu, naopak v zápase se Sokolem Úvaly B byl favoritem tým Poděbrad.

Starší žáci Poděbrad na zápasech v Kutné Hoře | Foto: Házená Poděbrady

Hráči z Poděbrad zahajovali sérii zápasů v Kutné Hoře utkáním s domácím týmem. Ačkoliv soupeř byl favoritem, poděbradští hráči se ho nijak nezalekli a hned od začátku dali najevo, že body nedají zadarmo. Dařila se jim kombinační hra v útoku. Obrana také nebyla propustná. Co je ale trápilo, byla přesnost střelby. Opět tým neproměnil mnoho jasných gólových situací. „Ačkoliv při trénincích střelci proměňují střelbu v góly při daleko těžších situacích, při zápasech se nám již tradičně lepí smůla na ruce. Je to dáno nervozitou, která naše hráče svazuje,“ uvedl Tomáš Vejvar, trenér poděbradského oddílu. Trenér se pokusil hráče zklidnit oddychovým časem v průběhu prvního poločasu, ale nesetkalo se to s úspěchem. Naštěstí oba brankáři, jak Matěj Beneš v prvním poločase, tak Mirek Braňka v poločase druhém podávali svůj standardní výkon. Díky tomu ani soupeř neskóroval snadno. Výsledek zápasu 19:15 pro Kutnou Horu byl sice prohrou, ale trenér byl se hrou spokojený. „Znovu jsme ukázali, že jsme schopní hrát vyrovnané zápasy i s favorizovanými týmy,“ podotkl Vejvar.

Ve druhém zápase nastoupil lázeňský tým proti B týmu Sokola Úvaly a zde byl jasným favoritem. Znova a znova však náš tým narážel na svojí nepřesnou střelbu. Ta bránila tomu, aby se ujali výraznějšího náskoku. Na začátku navíc trápila obranu dobře hrající střední spojka soupeře. Té se dařilo pronikat okolo vytaženého obraného hráče na brankoviště a odtud skórovat. Zataženou zónou se dařilo eliminovat průniky soupeřovy střední spojky na brankoviště. Ostatní střely zase svým dobrým výkonem pokryli oba brankáři. Střelecky se velmi slibně ukázalo levé křídlo Séba Martinec, který se při žádné střele z křídla nemýlil. Ve druhém poločase se ještě soupeři podařilo stáhnout náskok na tři góly. Trenér Myslivec si vzal v tu chvíli oddychový čas a jediné, co týmu sdělil, byl požadavek na přesnou střelbu. Hráči trenéra poslechli a pak už nastal jen střelecký koncert Poděbradských. Výsledek 36:23 pro Poděbrady hovoří jasně. Díky němu si poděbradský tým odvezl z Kutné Hory dva body.

V týmu Házená Poděbrady nastoupili jíž tradičně v brance Matěj Beneš a Mirek Braňka. Na křídlech hráli Ondra Beneš a Sebastian Martinec. Na pivotu se ukázali Saša Evpak a Dan Urban, na spojkách David Macan, Petr Čížek, Kristian Malich a Filip Málek.