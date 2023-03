Svá první utkání v jarní části Středočeské ligy házenkářů odehrálo družstvo starších žáků, když se v nové kolínské hale v Borkách střetlo s týmy Házené Mělník a TJ Kobylisy.

Přípravný turnaj malých házenkářů v Poděbradech | Foto: Házená Poděbrady

V prvním utkání se poděbradští žáci střetli s družstvem Mělníka, se kterým v září loňského roku na své hřišti prohrálo. Nicméně trenér Jiří Myslivec věřil, že tuto porážku Mělnickým vrátí, když oporou proto mu byla týden stará výhra proti tomuto soupeři v přípravném turnaji v Bělé. Samotné utkání, však bylo velmi vyrovnané a dokonce utkání nemohli přihlížející diváci tušit, kdo se stane vítězem. Rozdíl ve skóre v průběhu celého zápasu nikdy nebylo vyšší než dvě branky. Také konečný výsledek 17:16 ve prospěch týmu Házená Mělník tomu plně napovídá.

„Nutno poznamenat, že kvalitě utkání přispěl, také velice zkušený rozhodčí s mezinárodními zkušenostmi Skružný, který utkání odřídil s velkým přehledem,“ uvedl trenér oddílu Házená Poděbrady Tomáš Vejvar.

Ve druhém utkání čekalo na kluky z lázeňského města družstvo TJ Kobylisy, které do zápasu nastoupilo s velmi mladou a okleštěnou sestavou, když hlavně z důvodu nemoci mělo na střídačce k dispozici pouze jednoho hráče. I přes jasné konečné vítězství poděbradských házenkářů nemohl být trenér spokojený s předvedenou hrou, které chyběl větší náboj a týmové pojetí. Pokud by všichni hráči podali, alespoň standardní výkon jako v přípravných utkáních, byl by konečný výsledek 31:9 ještě určitě mnohem vyšší.

Sestava a statistiky týmu starších žáků Házená Poděbrady versus Házená Mělník: Matěj Beneš – Jakub Procházka, Filip Málek, Ondra Beneš, Petr Čížek (6 branek), Erik Sidibe, David Kadeřábek (4 branky), Sebastián Martinec (3 branky), Šimon Škoch, Kristián Malich, David Macan (3 branky), Tomáš Modlík, Trenér Jiří Myslivec

Sestava a statistiky týmu starších žáků Házená Poděbrady versus TJ Kobylisy: Matěj Beneš – Jakub Procházka, Filip Málek (2), Ondra Beneš (1), Petr Čížek (14), Erik Sidibe, David Kadeřábek, Sebastián Martinec (4), Šimon Škoch (2), Kristián Malich, David Macan (8), Tomáš Modlík, Trenér Jiří Myslivec

NÁBOR

Do házenkářského klubu stále probíhá celoroční nábor chlapců a dívek ročníků (2009 – 2015), více informací na klubové webu www.hazenapodebrady.cz, případně telefonním čísle 603 343 096.