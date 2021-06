Tomáš Staněk na svém oblíbeném stadionu výrazně vylepšil své letošní maximum. V soutěži koulařů obsadil stříbrnou příčku za hod dlouhý 21,00 metru.

Nad jeho síly byl jen Francisco Belo z Portugalska, který zvítězil pokusem 21,27z první série. Navíc mu osobním rekordem sebral rekord kladenského mítinku, který Staněk držel od roku 2019.

„Bylo to trochu nevyrovnaný. Furt je to takový neohrabaný, každý pokus byl jiný, ale jsem strašně rád, že jsem se odpoutal od hranice dvaceti metrů. V dalších závodech se budu snažit od Kladna odrazit,“ usmíval se úřadující halový mistr Evropy.

Dánský sprinter Kojo Musah vyhrál stovku v rekordu mítinku 10,17. Na hvězdného Francouze Christophe Lemaitra zbylo až páté místo. Jeho skalp si připsal i český rekordman Zdeněk Stromšík (10,39).

Na dvoustovku pak někdejší nejrychlejší sprinter bílé pleti nenastoupil.

Vítězslav Veselý opět v oštěpu překonal osmdesátimetrovou hranici. S druhým místem a výkonem 81,30 byl spokojený.

„Výkonnost je konstantní, mám to v ruce. Sice mi moc nešly nohy, a tak si myslím, že bych mohl nějaké metry přidat,“ uvedl atlet Dukly.

Kladenský čtvrtkař Matěj Krsek splnil časem 46,77 limit na ME do 23 let.

„Bolelo to jako každá jiná čtvrtka. Doufal jsem v o trochu lepší čas, ale v podstatě jsem spokojený. Soupeři byli kvalitní, jsou to závodníci na vysoké úrovni,“ vykládal.

„Zdálo se mi, že mi to v posledních padesáti metrech nejede, ale splnil jsem, co jsem potřeboval. Teď už budeme ladit formu, šampionát juniorů v Tallinnu je už na začátku července.“

Spokojeně se tvářila i jeho trenérka Hana Větrovcová. „Jdeme za naším cílem, a tak není potřeba, aby teď běhal někde na úrovni osobáku. Letos to byl vlastně jeho první závod, rychlejší časy ještě přijdou,“ poznamenala.

Skvělé představení předvedla Lada Vondrová, která kromě vystoupení ve smíšené štafetě (píšeme o něm na jiném místě) zářila na čtyřstovce i na dvoustovce. Delší trať zaběhla za 51,45, což je o desetinku za jejím osobním rekordem, na závěr přidala 23,35, a to je právě její maximum.

„Je vidět, že to tam je. Celé se mi to povedlo. Mám to tady ráda,“ culila se.

Bravo! Smíšená štafeta si na Sletišti řekla o letenky do Tokia



Nadějný krok k cestě do Tokia udělala na Sletišti reprezentační smíšená štafeta na 4x400 metrů. Poprvé v kariéře v ní nastoupil Pavel Maslák.



Spolu s Patrikem Šormem, Ladou Vondrovou a Barborou Malíkovou výrazně pokořili český rekord 3:14,84, který je letos nejlepším časem na světě. Nyní je k účasti pod pěti kruhy opravňuje.



„Výkon je to kvalitní. Nechci předbíhat, ale jsem docela optimista. Do konce kvalifikačního období zbývají dva týdny. Jelikož Bělorusové i Ukrajinci už běželi spolu, a ti, co mají na to, nás předběhnout, už na olympiádu postoupili z mistrovství světa nebo světových štafet,“ poznamenal Maslák.



Spokojený byl i Patrik Šorm, který štafetu rozbíhal. „Je to úleva, ale ještě není konec. Musíme věřit, že nikdo nepoběží líp,“ přál si druhý závodník Dukly. „Na olympiádě pak můžeme běžet ještě líp. Klidně se můžeme poprat i o finále.“



Vysoký standard odvedly i dívky. „Jsem ráda, že když byla jen jedna šance, že takhle vyšla,“ povídala Lada Vondrová a zmínila sólo běh. „Potřebuju chytit správný závod a budu mít limit. Byla jsem zvyklá na víc startů, pokusím se vyšťavit, aby byl.“



Barbora Malíková je ráda, že se jí otevřela další šance, jak se dostat do Tokia. To, že bude finišovat, se dozvěděla při rozcvičce. „Bála jsem se, jak to dopadne. Ale zase jsem nemusela nikomu dalšímu předávat,“ našla pozitivum.



„Na předávky nejsem asi nejvhodnější, moc je netrénujeme. Tak jsem ráda, že jsem přebírala od Lady, to už jsme si několikrát zkusily.“

Může se už cítit jako olympionička? „Necítím, ještě nejsem,“ culila se. „Ale Doufám, že to klapne. Už mám čistější hlavu.“



