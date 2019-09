Čelákovice – K. Vary 6:3

Proti oslabenému soupeři o zraněného Vankeho se nerodilo vítězství domácího mužstva nijak snadno.

Domácí však mocným finišem nakonec strhli vítězství na svou stranu a v sobotu od 14.30 hodin mohou na svém hřišti přivítat v prvním zápase play off Vsetín.

„Věděli jsme, o co hrajeme a to nám v první části utkání svazovalo nohy. Do odvet jsme však nastoupili zcela v pohodě a dokázali to i tříbodovou šňůrou. Jsme rádi, že začínáme první zápas se Vsetínem doma,“ řekl po zápase kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 6:3. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, J. Kaděra, Doucek, Matura, Kilík, Šafr. Karlovy Vary: Hron, Vanke, Bíbr, J. Medek, M. Medek, Putík, Vale. Diváci: 150.