„Prostě dvacet lidí si může zahrát fotbal, i když budou trošku ošizeni o brankáře,“ uvedl ministr s tím, že během sportování není povinné nosit roušku a dodržovat rozestupy. Naopak zrušení uzavírky vnitřních sportovišť je prozatím v nedohlednu. „Vadí nám tam, že se většinou sundávají roušky,“ podotkl Arenberger.

„Jedině v tomto se s ministrem rozcházíme,“ komentoval to Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu (ČUS). Jinak však rozvolňování opatření vítá. „Děti jsou už dlouhou dobu odstavené od aktivního pohybu a potřebného sociálního kontaktu. Je to obrovská úleva, věřím, že k tomu uvolnění všichni přistoupí zodpovědně a nastavená pravidla budou dodržovat, protože je to důležité pro další vývoj,“ dodal Boháč. Ten dodal, že ČUS hodlá pokračovat v tlaku na to, aby se brzy otevřely také sportovní služby jako posilovny, fitness nebo sauny.

Ministrovo rozhodnutí potěšilo i Ligovou fotbalovou asociaci (LFA). „Pro je pro nás naprosto zásadní, aby mládežnická družstva mohla co možná nejdříve plnohodnotně obnovit svou činnost a věříme, že s přispěním jednotlivých klubů toho brzy dosáhneme,“ poznamenal šéf LFA Dušan Svoboda.

Fotbalová asociace ČR (FAČR) novinku rovněž vítá a zároveň doufá, že se brzy rozběhnou i amatérské soutěže. „Věřím, že slova nového ministra zdravotnictví o tom, že sport patří mezi priority jeho resortu, budou naplněna i dalšími konkrétními kroky, které budou souviset s restartem amatérského sportu, konkrétně tedy s restartem amatérských soutěží,“ řekl předseda FAČR Martin Malík.