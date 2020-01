Za pozornost stojí i další oblast: nepoměr žen v tuzemském sportovním prostředí se totiž odráží také v řídících orgánech. V málokterém svazu a velkém klubu najdete šéfku. Muži jsou v jasné převaze.

Jana Havrdová šíří slávu aerobiku. Chce, aby se lidé více hýbali

Jsou sportovní odvětví, v jejichž řídících funkcích je žena ojedinělým úkazem, ale na druhou stranu jsou druhé, kde se přítomnost zástupkyň něžnějšího pohlaví přímo nabízí. A tím je třeba aerobik. „Jsme estetickou sportovní disciplínou, takže převaha žen je jasná,“ usmívá se prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness Jana Havrdová.

Přesto, že se tomuto odvětví věnuje i několik mužů, ve vedení svazu žádného nenajdete. „Co se týče kluků v aerobiku, tak probíhá celosvětová krize. Náš svaz vedou samé ženy. Mezinárodní svaz pod sebe sdružuje také hip-hop, v němž je více mužských na organizačních pozicích. V Česku však spadá pod tanec, nikoli pod nás,“ vysvětluje Havrdová.

V menšině

Při jednání o spolupráci či financování například s ministerstvem a dalšími orgány občas narazí na kolegyni, která vede nějaký svaz či sportovní organizaci. „Zajímavou osobností je určitě starostka Sokola Hana Moučková,“ zdůrazňuje. „Když se ale sejdeme například na České unii sportu, tak jde ale většinou o chlapy,“ doplňuje.

Nabízí se otázka: v čem je přínosné, když svaz řídí žena? „Máme jiný pohled na věc. Dokážeme skloubit více věcí dohromady, jelikož se vedle práce staráme ještě o potomky a rodinu,“ míní matka tří dětí.

„U žen také cítím větší potřebu přenést lásku ke sportu po konci aktivní kariéry a dál v něm pokračovat. To, co děláme, děláme pro dobrou věc. Abychom měly vysokou kvalitu, náplň, to je pro nás důležitější než finanční zabezpečení. Bez kterého to samozřejmě také nejde,“ vypráví Havrdová.

Ovšem pozor, vedení svazu aerobiku není mužům uzavřeno. „Kdyby se objevil nějaký schopný chlap, rozhodně se bránit nebudeme. Máme šikovné rozhodčí, chlapy v různých komisích, v technických profesích a podobně,“ vypočítává.

Na léky je čas

Vedle aerobiku je Jana Havrdová také prezidentkou České komory fitness. „V ní bojujeme za to, aby se lidem do života vrátil pravidelný pohyb. Za spoustou nemocí stojí právě jeho nedostatek. Navazujeme úzkou spolupráci s lékaři, kteří by místo do lékárny posílali nemocné cvičit,“ líčí.

„Na jedné straně se věnujeme výkonnostnímu sportování a na druhé zvyšujeme kvalitu svých služeb, zařízení a znalostí,“ dodává Havrdová. Její práce je jasným důkazem toho, že by žen mělo ve vrcholných funkcích sportovních svazů přibývat.