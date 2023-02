V nejmladší kategorii do 7 let reprezentovala poděbradský oddíl Terezka Skřivánková. V této kategorii rozhodčí ještě pořadí neurčují, medajličku dostanou všichni. V kategorii 8 - 10 let měly Poděbrady čtyři želízka v ohni. Eliška Podhajská a Editka Prokšová si zacvičily ve finálové skupině na 7. - 15. místě, což je velký úspěch. Oběma teprve osm let v tomto roce bude. Stellinka Marková si zacvičila v kole základním na 21. - 37. místě. Klaudie Kadlecová si závod užila a přivezla si splněné přání, krásné první místo.