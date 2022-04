Spilkova trojice oba souboje prohrála, tím padly naděje na vítězství

Zápas to byl jako tobogán. Do singlu vedli vždy domácí, aby pak hosté strhli vedení na svou stranu po vyhraném singlu a odvetné trojce. V závěru se pak oba soupeři rozešli zaslouženou remízou. To byl extraligový duel čelákovických nohejbalistů na kurtech Vsetína.

Nohejbalisté Čelákovic hráli na kurtech Vsetína nerozhodně 5:5 | Foto: Spartak Čelákovice

Vsetín - Čelákovice 5:5 Po prohrané úvodní dvojce přišlo vyrovnání ve druhé, ve které Kolenský s Flekačem přehráli Andrise s Majštyníkem 1:2. Dramatický byl hlavně třetí set, ve kterém Kolenský patou upravoval na 8:9. Na devítkách pak Majštyník na útoku trefil jen pásku. Druhý bod Čelákovic přidala trojice Bareš, Matura, Holas a střídající Kolenský. Po vyrovnaných setech 9:10, 10:9 a 8:10 ukončoval ve třetím Matura klepákem. Poté hosté bodovali v singlu a v odvetné trojce. V singlu Kolenský vyučoval ve dvou setech Bílého 6:10 a 7:10. V odvetné trojce Holas, Kolenský a Matura ve třech setech strhli vedení na svou stranu. Ve druhém setu na 8:10 bodoval Matura kraťasem a ve třetím na devítkách ukončoval tentýž hráč klepákem. Remízu se podařilo čelákovickým nohejbalistům zachránit v závěrečné dvojce, ve které Matura s Holasem porazili Andrise s Majštyníkem 0:2 po setech 6:10 a 7:10. V obou zahrál výborně Holas, který vybíhal neuvěřitelné míče soupeře. A tento hráč také ukončil duel povedenou zatáčkou. Kouč Brabec po prohře: Měli jsme na to, abychom neprohráli „Věděli jsme, že Vsetín bude bez nejlepšího hráče a to je Chalupa. Před odjezdem jsme chtěli minimálně remízu, bohužel Spilkova trojice s Flekačem a Šafrem prohrála obě trojky a to byl klíčový moment utkání, že jsme nemohli pomýšlet na výhru. Nicméně musím pochválit nové tváře Vsetína a to Zbranka, Stařičného a Tomka, všichni hráli nadstandard. Zároveň dozráli borci jako Majštyník, Andris a Bílý,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač. Sled zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:4, 5:4, 5:5. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Nesládek, Löffelmann.