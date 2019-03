Zápas přivedla do města Kutnohorská sportovní. „Chceme Kutnohorákům nabídnout další skvělý zápas v naší parádní hale. Fanoušci uvidí špičkový zápas, a navíc by v brance Sparty měl nastoupit legendární fotbalový brankář Jaromír Blažek,“ prozradil za pořadatele zápasu Štěpán Sokač.

Před zápasem se uskuteční i Blažkova autogramiáda přímo v hale. „Měl by nastoupit do druhé půle. Bude to jeho premiéra v nejvyšší futsalové soutěži,“ řekl na adresu Jaromíra Blažka kouč Sparty Beni Simitči, v jehož týmu hrají reprezentanti z Česka, Slovenska, Chorvatska, ale také mistr světa Wilde.

Samotný zápas má jednu velkou premiéru. Poprvé si fanoušci mohou koupit přímo místenku se svou sedačkou, a to z pohodlí svého domova nebo z mobilu přes web Ticketportal. „Dohodli jsme se s manažerem haly, že očíslujeme sedačky a označíme sektory. Prodej vstupenek odstartoval v úterý. Teď už bude mít každý své místo jisté. Je to komfortnější. Navíc si každý může vstupenku vytisknout doma,“ uvedl Michal Pavlík, který má na starosti ticketing. Na utkání se prodávají vstupenky jak na sezení, tak i na stání.

Zajímavostí je, že si na zápas můžete koupit také vstupenku na sezení s rautem. Ta stojí 350 Kč a je jich pouze dvacet. „Chceme náročnějším divákům nabídnout jakýsi komfort. Vyhnou se frontám na jídlo i pití. V ceně lístku budou mít nealkoholické nápoje, pivo, víno a spousty jídla kdykoliv během zápasu ve speciální místnosti,“ dodal Štěpán Sokač.