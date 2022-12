Do turínského finále jde česká dvojice s nadšením. „Moc se těšíme, chceme si to užít, protože jsme tvrdě pracovali, abychom tady předvedli co nejlepší výkon,“ říká Kateřina Mrázková.

Český pár je současnými jedničkami mezi juniorskými tanečníky a v Turíně tak bude patřit k favoritům celé soutěže. „Na Kateřině a Danovi je každým závodem vidět, jak se posouvají a získávají stále větší jistotu. Budeme jim ve finále Grand Prix držet palce, aby potvrdili svou dosud vedoucí pozici,“ dodává Židek.

Jiří Voříšek: Jsem velmi zvědavý, kam až sahají možnosti nynějšího

Kateřina a Daniel Mrázkovi si účast ve finále v Turíně zajistili dvěma triumfy v seriálu ISU Grand Prix. „Na juniorské finále Grand Prix už jsme se chtěli dostat, když jsme spolu začínali bruslit a jsme rádi, že se nám to povedlo,“ komentuje účast v Turíně Daniel Mrázek. Zkraje sezony dvojice ovládla Junior ISU Grand Prix v Ostravě, na České brusli zároveň vylepšila juniorský světový rekord na hodnotu 176,26 bodu. Neporazitelnost potvrdil český pár při zástavce v italské Egně, kde kromě zisku zlata zlepšili vlastní světový rekord ve volném tanci.

Blízko k postupu do turínského finále měl i další sourozenecký taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi. „Mrzí mě, že skvělá pátá příčka jim tentokrát nestačila na finále. Věřím ale, že jejich výkony směrem k mistrovství Evropy a světa porostou a na vrcholných akcích sezony předvedou to nejlepší.“ komentuje předseda svazu. Taschlerovi obsadili v celkovém hodnocení ISU Grand Prix 13. pozici.

PROGRAM JGP

pátek 9. 12. 15:00 Juniorské taneční páry – rytmický tanec

sobota 10. 12. 18:20 Juniorské taneční páry – volná jízda

(Tsiková zpráva)