Vy jste závodně krasobruslila na ledě. Jak a kde vznikl nápad na krasobruslení na rollerech?

Při rozhovoru se svým kamarádem, kterému jsem si stěžovala, jestli v době pandemie dojde k uzavření zimních stadionů, že nevím, co budu dělat. Nikdy nezapomenu jeho větu: „a to potřebuješ ke krasobruslení jen led“? V tu chvíli jsem si pomyslela co to plácá (smích). Na to přišel nápad jako blesk z čistého nebe. Jenže v té době jsem žila ještě ve velké iluzi s tím, že sehnat vhodnou tělocvičnu s velkou palubovkou bude daleko snadnější, než sehnat ledovou plochu. A k mému šokujícímu zjištění je opak pravdou.

Máte za sebou nepřeberné množství úspěchů na mezinárodní úrovni. Kterého z nich si ceníte nejvíce?

Veliký úspěch byl pro mě, jako jedenáctileté dítě, když mě vzali do střediska vrcholového sportu do tanečního páru. S partnerem jsme za pár let byli druzí v republice. Další, asi pro mě největší úspěch, bylo dvanácté místo na mistrovství světa v synchronizovaném bruslení. Toto umístění na světové úrovni nebylo dodnes překonáno. A poslední úspěch již postarší dámy (smích), kdy jsme v roce 2015 se skupinou synchronizovaného bruslení Goldies vyhráli světový šampionát v Oberstdorfu. Mezi „veterány“ se tomu říká neoficiální mistrovství světa.

Takže vybrat jeden úspěch je skoro nemožné…

Upřímně, cením si všech svých nadšených svěřenců. Od jiných trenérů mi bylo často vyčítáno, že do trénování tahám city. Já to ale jinak neumím. Každý můj nadšený bruslař je moje srdcová záležitost.

Váš oddíl byl donedávna jediný v republice. Proč tomu tak podle vás je?

Jediný již není. Letos jsem s pardubickou kolegyní Kristýnou Černohousovou založila druhý oddíl v Pardubicích. Nyní vzniká i pod naším vedením a Unii kolečkových sportů Český svaz kolečkového krasobruslení. Proč jsme jediní? Asi hlavně proto, že v České republice nejsou pro tento závodní sport vhodné podmínky. Závodí se na ploše o rozměrech zimního stadionu, která v České republice není. Jsou velké tělocvičny, které jsou pro trénink dostačující, ale jak jsem již zmínila, je velký problém tuto tělocvičnu pro trénink sehnat a zaplatit.

Berete jako velkou výhodu tohoto sportu fakt, že se může provozovat po celý rok bez omezení?

Jako velkou výhodu to neberu. V dnešní době se dá sehnat bez časového omezení i ledová plocha. S vhodnými tělocvičnami je větší problém.

Máte za sebou praxi jako trenérka. Vedete děti i dospělé. Jaké těžkosti přináší trénování tohoto sportu?

Jsem aktivní trenér, tudíž má kolena pláčou, ale duše jásá (smích). Trénování dětí na ledě i na kolečkách mě skutečně naplňuje. Skutečnost, že svůj um můžete předávat dál a dál, a bruslaři jsou z toho nadšeni, to je asi nejvíc, co si trenér může přát.

Vypadá to, že máte tento sport opravdu hodně ráda, že?

Když je dítě zapálené, je radost vždy na obou stranách. Je krásný pocit, když vidíte po pár měsících pokrok, to vám pak dává práce smysl. Trénování dospělých na ledě je zábava, na kolečkách už menší, protože se o ně více bojím (smích). Když dospělý člověk spadne v tělocvičně, je to rána a sedí – někdy dosedí hodinu (smích). Na ledě se alespoň sklouzne. I na sobě cítím, že jízda na rollerových bruslích je nejtěžším, co jsem kdy z bruslení zkusila.

Za jak dlouho se může stát ze začátečníka borec, který je schopný zúčastnit se závodů?

Záleží na předešlých zkušenostech jednotlivce. Jestliže slečny nebo chlapci odmalinka krasobruslí na ledě, závodů na kolečkách při pravidelném tréninku alespoň dvakrát týdně jsou schopni za rok.

Máte něco, na co se přesně zaměřujete?

Já se chci specializovat na taneční pár plus svou oblíbenou disciplínu a tím je synchronizované bruslení, a to ve čtveřicích. Kolegyně z Pardubic na sólové krasobruslení plus společně synchro. Trénovat budeme společně v Nymburce a Kolíně.

Máte už nějaké první vlaštovky?

V Poříčanech mi začala trénovat minulý rok skupinka úžasných osmi slečen, které neuměly téměř na bruslích stát. Po třech měsících – při tréninku jednou týdně a příměstském táboře – jsou schopné zajet společně sestavu podobnou synchronizovanému bruslení. A musím říci, že nadšení je na obou stranách.

Kromě závodů plánujete účastnit se různých akcí, třeba kulturních, nebo sportovních, kde chcete předvádět své exhibice…

Jelikož naše rollerové kluby vznikly v době covidové pandemie, nestihlo se z předváděček téměř nic. Pouze v tělocvičnách, kde trénujeme ukázkové hodiny pro rodiče a místní občany. Na ledě míváme exhibiční vystoupení většinou mezi hokejem. Na kolečkách jsme měli v plánu při basketbalovém utkáním, na plesech či při jiných akcích konajících se na palubové podlaze nebo parketách.

Momentálně se dá sportovat jen v hodně omezeném režimu. Jak se připravujete na to, až se vše zase vrátí do zajetých kolejí?

Jak jsem již zmínila, hlavně sháníme vhodné prostory pro pravidelné trénovaní jak závodních, tak začínajících bruslařů. Připravuje se krasobruslařský kolečkový svaz, který až se vše vrátí do starých kolejí, zajistí závodnicím a závodníkům vycestování na zahraniční závody. Dále pro nezávodní bruslaře připravujeme ve třech zmíněných městech pravidelné kurzy, připravujeme příměstské tábory a organizaci klubů i svazu všeobecně.

Váš záběr je hodně široký. Pořádáte kurzy pro začátečníky, pokročilé, trénujete výkonnostní krasobruslení, sólové krasobruslení, taneční páry, synchronizované bruslení, od malých až po dospělé. Jde to všechno zvládnout?

Když děláte to, co milujete, zvládnete všechno. Mám podporu od svých dvou dětí, které jsou již téměř samostatné. Dcera Andrea mi navíc v klubu s trénováním i organizačními záležitostmi pomáhá. Samozřejmě, že mám podporu i ze stran kolegyň z klubu i kolegů ze zaměstnání.

Máte také hodně vysoké cíle a smělé ambice. V roce 2022 se chcete zúčastnit Světových her kolečkových sportů v USA. Co to obnáší?

V první řadě potřebujeme, aby již skončil Covid a život se vrátil do starých dobrých kolejí. Další věc jsou již zmíněné tělocvičny s vhodnou plochou. A v neposlední a nejdůležitější radě jsou sponzoři. Unie kolečkových sportů sice svazům nějaké finance poskytuje, ale rozhodně částka nepokryje běžné závody, nominační závody, neboť všechny závody jsou v cizině – Německo, Polsko, Itálie a Amerika, a mistrovství světa.

Karolína Soukupová

Bydliště: Sadská

Narozena: 9. dubna 1975

Zaměstnání: sekretářka na UK Pedagogické fakultě, katedře těl. výchovy, trenér krasobruslení

Znamení: Beran

Záliby: sport – bruslení, kolo, ping pong, lyžování, sledování hokeje, dále cestování, příroda, zahrádka

Oblíbené jídlo: sushi (nejsem vybíravá)

Oblíbené pití: nealko – aloe, alko zcela ve výjimečných případech Capitan Morgan s colou

Oblíbený film: Hříšný tanec, Pretty Woman, Smím prosit, Zorro, Mamma Mia, Bohemian Rhapsody, Dej si pohov kámoši, Někdo to rád horké, a další a další

Oblíbená hudba: taneční, muzikálová, Queen, Robbie Williams