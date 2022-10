První bod zařídila dvojice Flekač, Kolenský. V prvním setu postupně vedla 4:2, 5:3 a 8:6, aby na konečných 10:8 ukončil Kolenský smečí na Hanuse. Druhý set se vyvíjel opět příznivě. V jeho průběhu vedli 7:4 a 8:5, aby závěr patřil domácímu Kolenskému, jenž smečí ukončil na 10:7. Druhý bod vydolovala trojice Holas, D. Matura, Čuřík a střídající Bareš, která proti Kopovi, Hanusovi a Topinkovi v prvním setu hrála bod za bodem až do stavu 7:6, aby konec na 10:8 zařídil D. Matura klepákem na Hanuse. Po prohraném druhém 9:10 se rozhodovalo ve třetím. V něm domácí vedli 8:7 Kopovým autem, konec na 10:9 však zařídil D. Matura smečí mezi zadáky. No a konečně třetí bod připsal M. Kolenský, který ve dvou setech vybodoval hostujícího Hanuse 10:8 a 10:1. Na čtvrtý bod sahali Čelákovičtí v odvetné trojce. Spilkova formace proti Kopovi s Hanusem a Topinkou vyhrála první set 10:5 vybitým blokem Spilky přes Kopa. Ale v obou dalších prohráli těsně 9:10 a poslali tak soupeře do vedení 3:4. Modřice pak zvládly odvetnou dvojku a ukončily tak zajímavý duel na konečných 3:5.

„Zápas jsme rozehráli lépe než v Modřicích. Po trojkách byl stav 2:2, dobře nám fungovala taktika, kterou jsme probrali na trénincích. Kolenský zahrál profesorský singl. Pak jsem nečekal, že Matura porazí nejlepší trojku Modřic. Tíha odpovědnosti byla na naši trojici se Spilkou a Šafrem proti Kopovi. V prvním setu nám vyšlo naprosto vše, ale zlomový moment byl druhý a třetí set, Kopovi jsem napočítal ve druhém setu, že udělal tři body, ale set jsme jim doslova darovali. To byl klíčový moment číslo jedna. Druhý byl třetí set a přibouchnutí Šafra, který bohužel trefil jen hráče. Nikdo netvrdí, že bychom závěrečnou dvojku vyhráli, ale mohlo to byt zajímavější až do konce. Každopádně, gratuluji Modřicím, vyhrál zkušenější tým,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:5. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Šafr, Nesládek, Löffelmann, Čuřík, Hejtík, Seidl, D. Matura D.

Druhé semifinále: SK LIAPOR Karlovy Vary - TJ Avia Čakovice 5:4, na zápasy 1:1.