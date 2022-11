„Počasí nám neskutečné přálo, možná jako kdyby se záměrně usmálo na oslavu naší republiky. Díky tomu jsme si užili i ranní přípravu závodu i celý průběh,“ uvedl starosta Sokola Radek Smejkal. Běželo se ve třech kategoriích. V pravé poledne pod vedením ambasadora závodu Lukáše Nováka vyběhlo 78 dětí ve věku do 10 let. Jednalo se spíše o sprint, protože závod pro nejmenší měl jen 400 metrů. První mezi chlapci byl Tom Pokorný, mezi děvčaty Dominika Brázdová. O půl hodiny později běželo 22 dětí ve věku 11 - 14 let. 800 metrů dlouhou trať už museli lépe naplánovat, někteří to trochu přehnali v rozběhu, ale doběhly všechny děti. První mezi děvčaty i absolutně Zuzana Veselá a mezi chlapci první Vincent Pop.