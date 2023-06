Nohejbalisté Spartaku Čelákovice nezvládli další extraligový souboj a na svých kurtech prohráli s Čakovicemi. Hosté šňůrou čtyř bodů v řadě udělal domácím hráčům čáru přes rozpočet.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

Čelákovice - Čakovice 3:6

Čelákovice vstoupily do utkání velmi dobře a hned první dvojku vyhrály. Sestava Flekač, Kolenský si v prvním setu vytvořila náskok několika bodů a ten před Pachmanem s J. Kalousem dotáhla až na konečných 10:6. Ve druhém se hrálo bod za bodem až do konečného stavu 10:9. V obou setech ukončoval ve prospěch domácích hostující J. Kalous. Soupeř však šňůrou čtyř bodů v řadě dokonale otočil vývoj utkání ve svůj prospěch. Na 2:4 se podařilo snížit Kolenskému v singlu, když dokázal porazit ve dvou setech Z. Kalouse. V prvním si vytvořil náskok 6:3 a nakonec set ukončil na 10:8 podařenou smečí. Ve druhém oba borci předvedli několik parádních výměn. Set pak na 10:8 zakončil Michal do nekryté části soupeřova pole. Třetí bod přidala odvetná trojice D. Matura, Holas, Kolenský a střídající Čuřík se Spilkou. Proti bratrům Kalousovým s J. Chadimem sice v prvním setu prohrávali již 7:9, aby výhru 10:9 zařídil Kolenský přibouchnutím z paty. Ve druhém předvedl D. Matura, že když něco nejde silou, musí to jít ještě větší silou a svými klepáky pak nedal hostující trojce šanci. Na 10:8 ukončil svým pověstným úderem. Druhá odvetná trojka a dvojka vyzněly pro hosty, a tak si zaslouženě odezli oba body.

„Rozhodujícím momentem byla šňůra čtyř proher v řadě. Škoda, že nám nevyšel alespoň jeden třísetový duel, jak ve vložence tak ve druhé odvetné trojce. Mohli bychom pomýšlet na zisk alespoň jednoho bodu,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 1:0, 1:4, 3:4, 3:6. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Nesládek, Čuřík, D. Matura, Seidl, T. Matura, Hejtík, Šafr.