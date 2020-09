Více než tisícovka závodníků se sjela do Vítkovic na Mistrovství České reppubliky dorostenek, dorostenců, juniorek a juniorů na dráze. Mezi nominovanými nechyběli ani závodníci SKP Nymburk Ema Škochová, Matyáš Müller, Jakub Šantavý a Ondřej Hodboď.

Šampionem popáté. Nymburský atlet Ondřej Hodboď na přeběhu poslední překážky | Foto: Foto: Jiří Kottas

Jako první se z nymburských závodníků představil Matyáš Müller v rozbězích na 100 metrů překážek. Svým výkonem 15,57 mírně zaostal za svým osobním maximem, do finále ale nepostoupil a celkově skončil sedmnáctý. Jakuba Šantavého čekala náročná kombinace běhů na 800 metrů a 300 metrů překážek, které musel absolvovat během necelé hodiny. V rozbězích na 800 metrů byl zařazen do prvního běhu. Hned po seběhu se Jakub ujal tempa a udával ho po většinu trati. V závěru ho sice překonal favorizovaný Dominik Veber, ale druhé místo Jakubovi zajistilo přímý postup do finále, přičemž časem 1:57,32 zaostal za svým dosavadním maximem přibližně o jednu vteřinu. Podobně se mu vedlo i v rozběhu na 300 metrů překážek, kde si druhým místem a časem 38,73 také vybojoval přímý postup do finále. Na stejné trati bojovali o postup do finále i Matyáš Müller a Ema Škochová. Matyáš ve svém rozběhu skončil čtvrtý a, i když si vylepšil svůj osobní rekord téměř o vteřinu na 39,57, na postup do vytouženého finále to nestačilo a celkově skončil na desátém místě. Ani Emě se postup do finále nepodařil, v rozběhu doběhla pátá v čase 46,69, což v celkovém pořadí stačilo na šestnácté místo.