„Letošní soutěžní sezona se mi nemohla povést lépe. Podařilo se mi vyhrát vše, co bylo možné,“ zářila nadšením Aneta Bedrnová. „Jsem neskutečně šťastná, že narozdíl od loňského roku se letos závody konaly a my jsme opět mohli dělat to, co máme rádi,“ přidala mladičká závodnice.