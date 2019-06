Tým ve složení Aneta Bedrnová z Poděbrad, Lucie Kinclová z Brna a Nikol Ullrichová z Prahy na letošním mistrovství získal zlatou medaili. Je to neuvěřitelné, protože každá z děvčat je z jiného města a poskládat tréninky nebylo úplně nejjednodušší.

„Holky se na vrchol jarní sezony připravovaly pečlivě a jejich trenéři Brenton Andreoli a Bára Ptáčková udělali vše pro to, aby holky byly maximálně připravené,“ chválí Michaela Holubcová všechny zúčastněné a pokračuje: „Na Anetku jsem velice pyšná, je to radost pracovat s dítětem jako je ona. Musím podotknout, že Anetka má velikou podporu ze strany rodičů a to je ve sportu hodně důležité,“ uvádí Michaela, která je Anetinou trenérkou v domácím klubu Aerobic team Butterfly v Poděbradech.

„Naše trio se připravovalo opravdu pečlivě. Lucinka dojížděla na tréninky až z Brna a jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost být v tak skvělém týmu s tak báječnými děvčaty a že se nám podařilo získat příčku nejvyšší! Jsem šťastná,“ popisuje své dojmy mladá poděbradská závodnice Aneta Bedrnová.

„V letošním roce Aneta závodí také v kategorii singlů pod vedením mým a Anetiny maminky Aleny Bedrnové. V jarní sezoně si Anetka drží nádherné páté místo,“ doplňuje Michaela Holubcová další informace o své mladé šikovné svěřenkyni.

Aerobic team Butterfly má po dvou letech svého fungování v Poděbradech již přes 65 dětí a klubu se velice daří. Seniorskému týmu v kategorii fitness grande (17 a více let) utekla letošní nominace na evropském šampionátu o malý kousek a všechny tyto zprávy svědčí o tom, že se milovníci aerobiku nejen z Poděbrad mají do budoucna na co těšit.