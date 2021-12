Mezi muži dominoval třiadvacetiletý závodník Dukly Praha Damián Vích, který označil trasu lázeňským parkem za příjemný kros. „Vrátil jsem se po měsíční přípravě v Keni, časově to bylo dobré. Večer to musím oslavit, bolet všechno bude asi až zítra,“ řekl po doběhu do cíle. Mezi ženami zvítězila Tereza Hrochová ze Škody Plzeň. „Především děkuji za úžasnou podporu fanouškům kolem trati,“ zdůraznila v rozhovoru s moderátorem akce Karlem Liskou. Vítězi se stali všichni, kteří poslední den v roce ve zdraví doběhli do cíle.