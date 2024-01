V Nymburce byl odstartován tradiční „Silvestrovský běh“, pořádný oddílem rychlostní kanoistiky Lokomotivy Nymburk. Jednalo se již o 55. ročník běhu, na kterém se sejdou kamarádi, přátelé sportu a jejich rodiče, aby si poslední den v roce zasportovali, popovídali a rozešli se do svých domovů k oslavě konce a začátku nového, pro sportovce „olympijského“ roku.

Silvestrovský běh kanoistického oddílu Lokomotiva Nymburk (2023) | Foto: Loko Nymburk

Letošní pětapadesátý ročník měl skvělou účast, na startu se sešli tři olympionici Martin a Petr Fuksovi a medailista z olympiády v Tokiu Radek Šlouf. Dlouholetého přátelství mezi trenéry oddílu Lokomotivy a USK Praha využil Zdeněk Krpata a přivezl sebou své závodníky, z nichž někteří tuto trať i její délku absolvovali poprvé a již nyní se těší na příští ročník. „Je nutné připomenout, že se nejedná o závod, ale každý z účastníků se snaží o vylepšení svého času a ti nově příchozí o stanovení času, který jak ze zkušenosti víme, bude chtít v příštích ročnících vylepšit,“ uvedl předseda Lokomotivy Nymburk Josef Fuksa.

Anketa Deníku: Jak sportovci užívali svátky, jaké dárky jim udělaly radost?

Trať tohoto běhu má délku 21,5 km. Jedná se o běh od kanoistické loděnice Lokomotiva na soutok řek Labe s Cidlinou a každým rokem tuto trať absolvuje stále větší počet zúčastněných. Na tomto běhu startují všechny ročníky hromadně a délku trati si stanovují podle věku a výkonnosti. Ti, co odběhnou celý běh, to je právě těch 21,5 km, se řadí do seznamu „BOREC“. „Od doby, kdy našemu běhu poskytuje u loděnice Bohemia Poděbrady občerstvení předseda oddílu kanoistů Jan Pfoff s manželkou, si většina běžců stanovuje tento bod jako minimum a po občerstvení se vrací. Moc za tuto nezištnou pomoc děkujeme,“ přidal Fuksa.

Jen pro úplnost: první v cíli běhu byl olympionik Martin Fuksa, druhý Radek Šlouf (oba Dukla Praha) a třetí Josef Záhora (Victoria – USK Praha). „Gratulace však patří všem, kteří se běhu účastní. Krásný a šťastný rok 2024 přejí rychlostní kanoisté Lokomotivy Nymburk,“ dodal šéf klubu.