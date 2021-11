V litevském Vilniusu se konalo mistrovství světa v klasickém (RAW) benčpresu. Nominováno bylo i osm českých reprezentantů a jedním z nich byl i nymburský závodník a obhájce titulu Pavol Demčák. Vedl si více než dobře. Zlato mu sice uniklo, ale bral skvělou stříbrnou medaili.

Silový trojbojař Pavol Demčák | Foto: Foto: oddíl

Silový trojbojař Sokola Nymburk zápolil ve věkové kategorii Masters I (40 – 50 let) ve váze do 120 kilogramů. Základní pokus zvolil opatrně na 212,5 kilogramu, poté zvládl 220 kg a tím si pojistil stříbrnou příčku. Na třetí pokus si nechal naložit 235 kilogramů a bojoval o zlatou medaili. Pokus ale těsně nedotáhl a nejcennější placku vybojoval domácí závodník Ztrazdauskas, ale i tak je to pro Demčáka velký úspěch. V soutěži bez rozdílu tělesné váhy skončil celkově na páté pozici.