Ve Višňové v západních Čechách se uskutečnilo Mistrovství západních Čech v silovém trojboji. Z nymburského Sokola zde bojovalo sedm závodníků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Z žen se jako první představily v kategorii do 72 kilogramů Aneta Střísková a Zuzana Jarošová. Pro Jarošovou to byl první start a zvládla ho na výbornou. S výkonem v trojboji 280 kg obsadila výbornou čtvrtou příčku. Pro prvně jmenovanou to byl již sedmý start, vytvořila si tři osobní rekordy a brala stříbrnou medaili.