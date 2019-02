Nymbursko - Okresní stolní tenisté sehráli další zápasy ve svých soutěžích.

Okresní přebor I. třídy

12. kolo: TJ Sadská D – AFK Nymburk A 12:6, TJ Sokol Písková Lhota A – TJ Lokomotiva Nymburk B 5:13, TJ Sokol Poděbrady B – TJ Sokol Lysá nad Labem A 5:13, TJ Spartak Pečky A – SK Městec Králové A 7:11, TJ Lokomotiva Nymburk C – TJ Předhradí 3:15, TJ Sokol Krchleby C – TJ Sadská E 7:11.

Pořadí: 1. Loko Nymburk B 36 bodů, 2. Sadská D 28, 3. Městec Králové A 27, 4. Krchleby C 23, 5. Sadská E 19, 6. Předhradí 19, 7. Pečky A 18, 8. AFK Nymburk A 15, 9.Lysá nad Labem A 11, 10. Písková Lhota A 11, 11. Loko Nymburk C 3, 12. Sokol Poděbrady -1.

Okresní přebor II. třídy

12. kolo: TJ Sadská F – TJ Dvory A 6:12, TTC Poděbrady C – TJ Lokomotiva Nymburk D 10:8, SK Městec Králové B – TJ Seletice A 8:10, TJ Sokol Lysá nad Labem B – STC Opočnice A odloženo, TJ Sokol Sokoleč – TTC Poděbrady B 12:6, AFK Nymburk B – TTC Žehuň A 4:14.

Pořadí: 1. Žehuň A 34, 2. Seletice A 28, 3. TTC Poděbrady B 25, 4. AFK Nymburk B 21, 5. Sadská F 15, 6. Loko Nymburk D 14, 7. Městec Králové B 14, 8. Lysá nad Labem B 12, 9. Opočnice A 12, 10. TTC Poděbrady C 10, 11. Dvory A 10, 12. Sokoleč 6.

Okresní přebor III. třídy

12. kolo: TJ Sokol Lysá nad Labem D – TJ Dvory B 13:5, TJ Sokol Hořátev – TJ Sokol Krchleby D 9:9, TJ Sokol Lysá nad Labem C – TJ Spartak Pečky B nehlášeno, TJ Seletice B – TJ Sokol Loučeň A nehlášeno, TJ Lokomotiva Nymburk E – TTC Žehuň B nehlášeno, AFK Nymburk C – TJ Sadská G odloženo.

Pořadí: 1. Hořátev 31, 2. Loučeň A 30, 3. AFK Nymburk C 22, 4. Žehuň B 20, 5. Lysá nad Labem C 20, 6. Seletice B 16, 7. Pečky B 14, 8. Krchleby D 13, 9. Sadská G 11, 10. Dvory B 9, 11. Loko Nymburk E 6, 12. Lysá nad Labem D 3.

Okresní přebor IV. třídy

12. kolo: TJ Sadská H – TJ Dvory C 15:3 , STC Opočnice B – TJ Lokomotiva Nymburk G nehlášeno, TJ Sokol Kostomlaty – TJ Sokol Písková Lhota B 7:11.

Pořadí: 1. Poříčany 24, 2. Písková Lhota 24, 3. Opočnice B 18, 4. Sadská H 16, 5. Loko Nymburk F 12, 6. Loučeň B 8, 7. Kostomlaty 7, 8. Dvory B 1, 9. Loko Nymburk G 1.