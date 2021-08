Před pár dny jste se stala mistryní světa i Evropy v Maďarsku. Jaké jsou vaše pocity pár dní po takovém triumfu? Už jste všechno vstřebala?

Jako po každém dobrém závodu. Jsem šťastná a hrdá na to, že jsem do toho v tu chvíli dala maximum. Zároveň mi to dodává novou dávku motivace a odhodlání do dalších tréninků, aby to příště bylo ještě lepší a posunula jsem své limity zase o kus dál.

Jaké jste zažívala pocity na stupni vítězů?

Samozřejmě tam byl pocit štěstí a radosti, ale v tu chvíli mi teprve docházelo, co se vlastně děje. Taky tam byla trochu nervozita, abych třeba nezakopla, protože na trapasy jsem expert.

Světový i evropský šampionát byly kvůli covidu spojeny v jeden závod. Bylo to o mnoho složitější, než když jsou rozděleny a jsou pořádány samostatně?

Z technického hlediska se pro závodníky nic nezměnilo. Šly se tři závodní dny, jako obvykle, ale možná tam byl o malinko větší tlak na psychiku, protože jsem musela obhájit oba tituly naráz. Takže to bylo, jak se říká, všechno nebo nic.

Vy ale nejste v lukostřelbě šampionkou poprvé. Máte tituly mistryně světa i Evropy z předešlých let. Kam byste zařadila ve své sbírce letošní medaile?

Určitě pro mě mají větší váhu, než například medaile z českého poháru. Ale mám ve všem ráda pořádek, a tak mám svou sbírku seřazenou chronologicky.

Jak dlouho tento sport provozujete a kdo vás k němu přivedl?

Úplně poprvé jsem měla luk v ruce na dětském táboře, kde byla lukostřelba na výběr jako jeden z kroužků. V tu dobu mi mohlo být tak deset. Líbilo se mi to a když jsem přijela domů, tak jsem hledala, kde je nejbližší klub. Našla jsem svůj nynější - Lukostřelbu Libichov a prosila rodiče, aby mě tam vzali aspoň na jednu zkušební hodinu. Rodičům se do toho moc nechtělo, protože si mysleli, že mě to za chvíli přestane bavit. Jsem dost tvrdohlavá, takže jsem je přemlouvala tak dlouho, až mi k jedenáctým narozeninám koupili luk přes internet, abych mohla střílet aspoň doma. Když mě to ani po dvou letech nepřestalo bavit, tak jsme v květnu 2017 konečně zavolali mému současnému trenérovi a domluvili si trénink. Samozřejmě jsem byla v sedmém nebi a po prvním tréninku už nebylo cesty zpět. Myslím, že už v ten den jsem vstoupila do oddílu a zbytek už si asi umíte představit. Přišly první závody, první úspěchy, můj první luk…

Kdo vám nejvíce fandí a drží palce?

Mám to štěstí, že okolo mě jsou samí skvělí lidé, kteří mě podporují úplně ve všem, pro co se rozhodnu. Ať už je to rodina, trenéři, oddíloví parťáci, kamarádi nebo spolužáci. I kolegové v práci a někteří učitelé mi drží palce, když někam jedu závodit (smích). Ráda bych také poděkovala mým sponzorům za finanční podporu.

A co na vaše úspěchy říkají nejbližší a kamarádi?

Někdy mi přijde, že z toho mají snad větší radost, než já (smích). Rodina je na mě pyšná a všude se se mnou chlubí, kamarádi taky a v práci mi to ani nechtěli věřit, protože nejsem zrovna ten typ, co se rád chlubí. Takže ani nevěděli, že na to mistrovství jedu.

V čem podle vás spočívá kouzlo lukostřelby?

Myslím, že je to hlavně v tom, že je to dost variabilní sport, ve kterém si každý najde to, co ho bude bavit. Například já mám nejradši právě 3D lukostřelbu, protože je nejvíc akční. Chodíte po lese za jakéhokoliv počasí, různorodým terénem, okolo máte samé skvělé lidi a každý terč je pro vás novou výzvou, protože nevíte, jak daleko je. A že vzdálenost je občas pěkný oříšek. Terče jsou v podobě pěnových zvířat, která vypadají mnohdy velmi realisticky. Pro lidi, kterým by toto nevyhovovalo, je tu terčová lukostřelba. To je ta klasická, co zná každý z olympiády. Víte jak daleko střílíte, terč je stále stejný, nemusíte nosit batoh, nemusíte šplhat do kopců a většinou nejste vydáni napospas počasí. A pokud by někdo stále hledal něco jiného, tak je tu ještě terénní. To je spojení obou - chodí se po lese, ale střílí se na klasické terče a u některých vzdálenost znáte a u některých ne.

Je vám teprve sedmnáct let, takže sportovní život máte ještě před sebou. Jaké jsou vaše sportovní cíle a sny?

Mnoho lidí se mě ptá, kdy budu na olympiádě, ale to bych musela změnit luk a nebo pravidla. Ani jedno nevidím nadějně (smích). Kdo četl můj první rozhovor, tak si možná pamatuje, že jsem o olympiádě mluvila, ale teď už bych barebow - moje divize - neměnila. Teď chci vyzkoušet terénní závod, protože jsem na žádném ještě nebyla. Jinak se chci do budoucna stále zlepšovat, protože konkurence roste a laťka se nekompromisně zvedá.

A co vaše plány mimosportovní?

Momentálně už upínám zrak do budoucna, kde mě za rok čeká maturitní ročník a také přijímačky na vysokou školu. Jinak se snažím i o osobní rozvoj, takže například plním zlatou úroveň DofE - Ceny vévody z Edinburghu.

Eliška Šafrová

Bydliště: Krchleby

Narozena: 4. ledna 2004

Studuje: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce (2021/22-septima)

Znamení: Kozoroh

Další oblíbené sporty: plavání, běh, lezení

Oblíbené jídlo: těstovinový salát

Oblíbené pití: broskvový ledový čaj

Oblíbený film: medicínské a přírodovědné dokumenty, Jak vycvičit draka, Marvelovky

Oblíbená hudba: Rock, indie