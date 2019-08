Jednou z nich je Nikola Kvízová. Ta je mistryní republiky 2019 v kategorii U11 v basketbale a zároveň mistryni republiky v kategorii U11 ve fotbale za Spartu Praha. Dívka, která zůstává neuvěřitelně skromná, a proto je i přirozeným lídrem a příkladem pro ostatní.

Našli by se zde i přeborníci ve sportech jednotlivců. Aby však někdo získal mistrovské tituly ve dvou naprosto odlišných sportech, je věc nevídaná.

Sportovkyní, která dosáhla na zlato hned dvakrát, je žákyně základní školy, Nikola Kvízová. Již několik let dělí ona a celá její rodina veškerý čas mezi basketbal a fotbal. S prvním sportem začala u Sadských Vos, s fotbalem začínala v sadské přípravce, kde si ji po několika letech všimli trenéři Sparty Praha. Herní zkušenosti brankářky jí daly do basketbalu přehled a klid, navíc přesnou přihrávku a řízení hry, z basketbalu si odnesla kolektivní pojetí a snahu přenést hru rychle dopředu.

Výsledky však nepřichází bez píle a usilovné práce. A tak musela Nikča skloubit nejen tréninky na oba sporty, ale i školní povinnosti. Musela si také odříct věci, které jsou přirozené pro ostatní dívky jejího věku. Její čas je přesně rozdělen a bez těch nejbližších by to prostě nešlo. Podpora rodiny byla neoddělitelnou součástí cesty za vysněným zlatem a ten čas, který všichni věnovali tomu, aby byla vždy tam, kde měla být, aby stíhala vše, co má, se na konci sezony proměnil ve zlatý sen. Sen, který vypadá na povrchu tak jednoduše. Jen sportovci však ví a umí ocenit, jaká dřina se za těmi dvěma medailemi skrývá. A jen rodina by mohla vyprávět, jaké to je, když dospělí hodí za hlavu svoje zájmy, aby podpořili talent svých dětí.

