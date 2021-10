Turnaj měli zahájit právě s týmem B Úval. Na začátku se však vyskytly technické problémy s kvalitou hrací plochy. Ta byla mokrá. Zdrojem vlhkosti byla kondenzace ze střechy, kterou se pořádajícímu týmu z počátku nedařilo eliminovat. Z toho důvodu bylo o hodinu odloženo uvedené utkání s týmem Úval. „Kvůli problému s hrací plochou uklouzl při rozcvičení jeden z hráčů Filip Urbánek a do turnaje již nezasáhl. Věříme, že o nic nejde a brzy se objeví na tréninku,“ uvedl Tomáš Vejvar, trenér poděbradského oddílu.

V prvním utkání nastoupili poděbradští mladší žáci proti nejtěžšímu soupeři, týmu Úvaly B. Od začátku šlo o vyrovnaný zápas, dobrá obrana byla podpořena opět skvělými zákroky brankáře. Hráčům se dařilo eliminovat útoky soupeře ve formátu jeden na jednoho a pokud někdo ze soupeřů pronikl do střelby z brankoviště, brankářská jednička týmu Matěj Beneš opět předvedl své kvality. Dobře kryl i střely z dálky. V útoku se hráči dostávali do nebezpečných situací souhrou spojek s pivoty, nebo křídly na úrovni šesti metrů. Spojky se snažily ohrožovat branku soupeře střelbou z jedenácti metrů. Zakončení již nebylo přesné. Mnoho střel skončilo nastřelením brankáře nebo na tyčce branky. Ve druhé půli se střelba zlepšila, ale hráči Poděbrad maličko polevili v obraně, čehož soupeř využil. Zápas byl opravdu vyrovnaný. O jeden gól vyhráli šťastnější domácí. „Tento zápas nám ukázal nedostatky, ve kterých je třeba se zlepšovat. Tím je zejména morální odolnost vydržet hrát ve vysokém tempu až do konce zápasu,“ všiml si Vejvar.

Další dvě utkání proti Vršovicím B a Příbrami již byly hladkou záležitostí poděbradských hráčů. Soupeři kvalitou hry na poděbradské házenkáře naprosto nestačili. Jedině lze ohodnotit brankáře Vršovic, ale ani on nemohl zabránit drtivému vítězství týmu z lázeňského města. „Naši hráči hodně těžili ze schopnosti neumožnit soupeřům hru v útoku, odebrat soupeři míč a zakončovat rychlým útokem. V případě postupného útoku, také poděbradští hravě soupeře přehrávali. Obě utkání přinesla našim hráčům spravení chuti po těsné prohře s Úvaly,“ potěšilo kouče Poděbrad.

V celém turnaji se ukazovala soudržnost. Družstvo hrálo jako tým, nikoliv jako nahodilá skupina jednotlivců. V brance nastoupili jako jednička Matěj Beneš a jako dvojka Kryštof Lokajíček. Kryštof pomohl v okamžicích, kdy Matěj potřeboval krátký odpočinek, aby se mohl soustředit na další svůj výkon. Na spojkách hráli Filip Málek, David Macan, Sebastián Martinec, Václav Synek, Šimon Škoch a David Kadeřábek. Na spojce hrál i Jakub Procházka, který hrál i na levém křídle. Na levém křídle dále hráli ještě Adam Astrejka a Michal Daněk. Na pravém křídle hrál Ondřej Beneš. Na pivotu se střídali David Matúšek a Dan Urban. Tým vedli trenéři Jiří Myslivec a Bohumil Synek.