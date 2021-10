Kajakářka Hana Veselá v K1, což bylo její nejlepší republikově umístnění, v kategorii kanoistů dorostenců 6. místo Zbyněk Pták, 7. místo Šimon Pinkas, v žácích 7. místo Bouma Viktor na C1, a C2 spolu v dorostencích na kanoi 8. místo Šafařík Filip s Janem Žirovnickým, v kajakářích juniorech 7. místo Matouš Kysilka – Hubert Žďárský na K2, deváté skončily žačky Kupcová Kristýna – Ščuková Sára a kanoista žák Škrob Marek, 11. místo Tereza Hradilová – Flegrová (USK), 14. místo Hana Veselá – Kristina Steinmetzová, 18. místo Karolína Straková – Bočková (ONV) všichni v kategorii žačky. V K1 žačky Straková Karolína 16. místo, a i po zvrhnutí a opětovném nastoupení dojely do cíle 25. Kristýna Kupcová a 29. Tereza Hradilová - opravdu velice obětavý výkon. V kategorii juniorů kajakářů 16. místo Matouš Kysilka, 17. Kryštof Kupec a 21. místo Žďárský Hubert.

O další zlaté závody se postarali v kategorii veteránů kanoista Ondřej Petr a kajakář Čestmír Pokorný. Tito jmenovaní vyhráli své kategorie a získali tím zároveň body do Českého poháru veteránů.

O medaili byla ochuzena Kristýna Kupcová, která v polovině pět kilometrů dlouhého závodu jela na první pozici, ale nesportovním najetím soupeřky lodí do jejího pádla se zvrhla a po opětném nasednutí do lodi závod ještě dokončila, čímž si zasloužila „pověstný palec nahoru“.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.