Máte již hodně zkušeností a hodně závodů za sebou. Jak závody prožíváte?

Byl to už můj dvaapadesátý reprezentační start na mistrovství Evropy nebo světovém šampionátu. Prožívám to stejně s velkou nervozitou, jakoby to byl můj první start. Ne-li ještě víc.

Už je to dva roky, co jste byl uveden jako vůbec první Čech do evropské síně slávy EPF. Je to pro vás stále závazek?

Ano, možná i proto cítím zodpovědnost, abych něco nepokazil, neudělal nějakou chybu a závod zdárně dokončil. Přece jenom sportovci nejsou stroje a je mnoho faktorů, které mohou závod ovlivnit. A na tom pódiu jste sám a se vším se musíte vypořádat.

Jaké jsou vaše další sportovní plány? Co vás v nejbližší době čeká?

V současné době se připravuji na mistrovství světa, které se uskuteční v Jihoafrické republice ve druhém týdnu v říjnu.

Je příprava nějak speciální než před jinými závody, nebo se vůbec neliší?

Hodně starostí mi dá shodit nějaké kilogramy do mé váhové kategorie do šedesáti šesti kilogramů. Také jsem musel kvůli zdravotním problémů změnit styl v mrtvém tahu a k tomu je potřeba nějaký čas, než tělo připravíte. Ale udělám maximum, abych na světovém šampionátu uspěl.