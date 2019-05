Kristýno, můžete se nám na začátek představit?

Je mi 28 let, zbožňuji sporty všeho druhu a trávení času venku s přáteli. Nikdy jsem v žádném sportu vyloženě nevynikala, ale v touch rugby to vůbec nevadí, protože to je týmový sport, kde “každý chvilku tahá pilku“.

První co vás napadne, když se řekne touch rugby?

Především zábava a přátelé. Také ale puchýře, špinavé kopačky, protože hrajeme téměř za každého počasí a hodně běhání. Co by to ale bylo za sport, kdybychom se trochu nespotili. Každý trénink navíc zakončíme tím, že si zajdeme na jedno a povídáme si.

Jak dlouho hrajete touch a proč?

Hraji snad již čtvrtým rokem, i když ze začátku to nebylo tak pravidelné. Důvod, proč hraji touch, je jednoduchý – kvůli té partě lidí, co se vždy sejde. Jsme nejen spoluhráči, ale také přátelé a rodina. Není trénink, kde bychom se nesmáli a vždy odcházíme s dobrou náladou. Navíc se díky tomu člověk udržuje fit a tráví čas na čerstvém vzduchu.

Co byste chtěla vzkázat těm, kdo chtějí touch rugby zkusit?

Doražte! Moc rádi vás mezi sebou přivítáme, a to i bez kopaček. Rugby je opravdu nakažlivý sport. Pokud se jako ženy bojíte přidat k chlapům, věřte mi, není se čeho obávat. Navíc si u toho procvičíte angličtinu. Nejtěžší je vždy ten první krok, a to odhodlat se přijít. O zbytek se už pak postaráme my. A vzhledem k tomu, že žen není v týmu nikdy dost, uvidíme je rádi dvojnásob.

Ragby revoluce v Poděbradech

Ragby – slovo, při jehož vyslovení si většina z nás vybaví chlapy jako hora, kteří si v rámci „hry gentlemanů, kterou hrají barbaři“ dávají na hřišti při honu za šišatým nesmyslem navzájem co proto. S ohledem na (ne)rozšířenost tohoto sportu u nás je takovýto názor zcela pochopitelný. To, že ragby se hraje v různých formách ví málokdo a že existuje i forma zcela bezkontaktní, tzv. ragby na dotek, to už je věc, o které Poděbradech ví pouze velmi úzká skupina lidí. Zatím.

Ragby na dotek – hra pro všechny

Jak již bylo zmíněno výše, převládající názor na ragby je ten, že je to sport pro chlapy. Fakt, že jeden z našich tří hrdinů příběhu o založení RC Poděbrady je žena budiž důkazem toho, že ragby je sport opravdu pro všechny.

Ragby na dotek, známé také jako touch rugby, nebo prostě touch, je jediný sport, který je primárně určen pro smíšené týmy žen a mužů. V pravidlech je proto povolen pouze minimální kontakt formou doteku ála „máš babu“. Co se týče herních dovedností, vše co potřebujete umět, je chytit míč a běhat. Zní to možná trochu jednodušeji, než to ve skutečnosti je, ale ne zas tak moc.

Rugby Club Poděbrady v současnosti trénuje dvakrát týdně na tréninkovém hřišti Slovanu Poděbrady v Oboře, a to ve čtvrtek od 18 hodin (rugby na dotek) a v neděli od 17 hodin (sedmičky + touch rugby). Více informací na FB/rugbyclubpodebrady nebo na tel. 774 053 368.