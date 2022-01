Ve vašem sokole se toho za poslední rok nebo dva hodně změnilo. Například to, že jste rekonstruovali podlahu v tělocvičně a další rekonstrukci plánujete. O co půjde nyní?

Ano, za poslední dva roky jsme v milovické jednotě hodně pracovali a investovali. Vybudovali jsme vlastnoručně nový pískový kurt pro plážové sporty, zrevitalizovali jsme venkovní prostory, vyměnili nové robury v tělocvičně pro úspornější vytápění, vymalovali, nechali jsme kompletně vyčistit podlahu včetně nového lajnování čar pro minivolejbal, nechali jsme obnovit milovický znak na podlaze a také máme úplně nové Sokolské logo na zdi uvnitř tělocvičny.

Budete v budování i nadále pokračovat?

Zvelebování venkovních i vnitřních prostor je stále v procesu a musíme vše pečlivě rozvrhovat také vzhledem k finančním možnostem, ve kterých nás maximálně podporuje město a agentura Sportu se župou Barákovou. Bez jejich finanční pomoci bychom nemohli nic z těchto plánů uskutečnit. Máme aktuálně rozdělané dva velké projekty, které bychom měli letos dokončit a tím je venkovní koupelna se sociálním zařízením a kompletní rekonstrukce vnitřního obložení tělocvičny. Až bude obložení dokončeno, počítáme koncem února, tak Milovice budou mít nádhernou sokolovnu, kde se bude ještě lépe a bezpečněji sportovat. Já osobně se na to opravdu moc těším.

Polaban Nymburk chystá v pauze posily, změny nastaly i v realizačním týmu

Proměnou prošly také venkovní prostory, kde vyrostla koupelna…

Jak jsem již zmínila, venkovní koupelna je pokračováním našich projektů pro tento rok 2022, máme jí zakoupenou a teprve jí musíme zabudovat, zprovoznit, udělat ještě spoustu práce kolem zajištění plného užívání. Chtěli bychom, aby fungovala již letošní léto pro venkovní aktivity beach volejbalu, nohejbalu, všestrannosti aj..

I přes veškerá vládní opatření se vám podařilo zorganizovat několik pilotních akcí, které by se měly stát tradicí. Co všechno jste stihli?

Jsme moc rádi, že i přes pandemické období a různá neplánovaná opatření jsme byli schopní organizovat a realizovat některé moc hezké akce, které by se měly stát každoroční tradicí Sokola i města Milovice. Když pominu klasické interní oddílové turnaje a akce (všestrannost dětí, minivolejbal dětí , badminton, nohejbal, beachvolejbal), tak jsme uspořádali první ročník Milovické Trojky (klasický volejbalový turnaj tříčlenných družstev), první ročník Beach Cup turnaje trojic a také Milovickou Beachvolejbalovou ligu, která bude za chvíli od května pokračovat. Dalším prvním ročníkem se stal Dvojball, turnaj nalosovaných dvojic v ping pongu a badmintonu. Byl zajímavý tím, že se dvojice nalosovala až na místě před začátkem turnaje. Dále jsme uspořádali první ročník turnaje v šipkách, který se sice hrál mimo sokolovnu, ale protože se nám akce líbila, chtěli bychom si šipky pořídit do sokolovny a v tradici pokračovat už v domácím prostředí.

Novinek bylo více než dost. Zřejmě jste pokračovali i v zaběhnutých aktivitách…

Z již rozběhlých tradičních aktivit jsme stihli celorepublikový Sokolský Běh republiky, v roce 2021 to byl třetí ročník a opět mám radost, že je účast stále vyšší. Je to velice příjemná akce pro všechny a perfektně organizačně řízená Českou obcí sokolskou, my se akorát s naší jednotou pyšně každoročně připojujeme a jsme hrdými zakladateli této republikové tradice. Účastnili jsme se také Evropského týdne pohybu s nohejbalovým turnajem mužů a každým rokem se připojujeme do projektu Be Active Night nočním badmintonovým turnajem.

Loni jste získali také první místo v projektu Penny Hýbeme se hezky česky, obdrželi jste cenu aktivní oddíl roku župy Barákovy. Co pro vás tato ocenění znamenají?

Všechna ocenění jsou příjemná, i když o ně nakonec vlastně ani tak nejde. To se asi opakuji, ale je to tak. Myslím si, že často na umístění nezáleží, obecně jakákoli cena, poděkování, ohodnocení nás těší a uvědomujeme si, že opravdu vše, co děláme společně, má smysl a ostatní si toho všímají a respektují nás, vybudovali jsme si důvěru lidí, kterou bychom neradi ztratili. Je to také trochu závazek, ale milý. Vážím si toho opravdu moc, a děkuji za celou jednotu. Děkuji městu Milovice, bez jehož podpory bychom nebyli kde jsme. Mám radost, že funguje vzájemná spolupráce také s naší župou a ČOS. Ocenění v projektu Penny jsem opravdu osobně nečekala, je to hodnocení veřejnosti a cítím hrdost, jak nás lidé vlastně vnímají a je to poděkování také hlavně jim, že nám věří.

Kouč Staněk bude trénovat po dvou letech. Bohemia je pro mě ideální, říká

Vy jste také jediná jednota v republice, která si pořídila unikátního maskota, který se stal součástí vašich akcí. Co za tímto nápadem stálo?

Už si detailně nepamatuji, ale myslím, že úplně náhodou při nějaké společné diskuzi a napadlo nás, že bychom mohli sehnat na Běh republiky maskota Sokola, že by držel s panem starostou cílovou pásku a předával ceny. Ta myšlenka se nám líbila. Zkoušeli jsme zjišťovat, zda nějaká maska již existuje k půjčení a nakonec jsme našli zahraniční firmu, kde Sokola ušili pro nás včetně sokolského loga a názvu jednoty. Bohužel nestihl dorazit na Běh republiky, ale nakonec jsme se dočkali a mohli jsme ho použít na další akce konce roku 2021, které jsem zmiňovala. Je opravdu originální.

Osobně jste byla zařazena do encyklopedie Osobností ČR a SR. Berete to jako odměnu za vaši práci? Nebo je to pro vás spíše zavazující do dalších let?

Ani nevím, jak toto vnímat. Bylo pro mne překvapující, když mne vydavatel kontaktoval, že jsem byla doporučena a vybrána, upřímně jsem si nebyla jistá, zda vůbec do takové knihy patřím, přesvědčili mne a nakonec jsem si řekla, že je to hezká památka pro moji dceru, památka pro jednotu, až v ní bude fungovat další generace za námi, je to hodnotná publikace. Tak jsem nakonec souhlasila. Je to pro mne čest, ale pořád žiji naplno dál, nedívám se už zpět ani moc vpřed, ale teď a tady, vše se mělo tak stát a je to svým způsobem vždy dobře. Náš život je cesta a zkušenost, záleží na nás, jak jdeme, a věřím, že ještě aspoň dalších dvacet let zažiji mnoho zajímavého, nechám se překvapit, takže bude muset být ještě pokračování publikace po dvaceti letech (smích).

Co máte v plánu v letošním roce?

Plánů bychom mohli mít hodně, ale uvidíme, co nám dovolí pandemická situace a ostatní podmínky, které neovlivníme, takže fungujeme přítomností. Nicméně hned v prvním čtvrtletí tohoto roku připravujeme druhý ročník Den prevence pro veřejnost, provádíme pravidelné diagnostiky těla pro členy a veřejnost, budeme otevírat nový oddíl akrobatického rokenrolu pro děti pod záštitou českého svazu akrobatického RnR, chystáme turnaj oddílu minivolejbalu a další pravidelné oddílové turnaje během roku. Cvičitelé budou jezdit na doškolovací kurzy a chceme dále zvyšovat kvalifikaci stávajících trenérů. Jakmile bude teplo, rozjedou se beach volejbalové i nohejbalové tréninky a akce na venkovních kurtech jednoty. Také připravujeme srpnové volejbalové soustředění dětí, chtěli bychom zvládnout Dětský den a závody všestrannosti, víkendový sportovní camp dospělých aj. A pokud se podaří, tak konečně uskutečníme naše vysněné a asi čtyřikrát přeložené Sokolské Šibřinky dne 9. dubna 2022, tak snad. Delší dobu také nosím v hlavě uspořádat taneční maraton pro veřejnost na ukončení roku. Nicméně je pořád na co se těšit. Radost a úsměv léčí, takže všem přeji, ať se co nejvíce usmívají a radují, z každého dne a každé chvíle. Udělejme si jí vždy hezkou i pro sebe navzdory všemu kolem nás.