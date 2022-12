O vašem sdružení se ví, že je hodně aktivní a že nezahálí. Co se týče zázemí, vyměnili jste obložení. Ale co chystáte dál za změny?

Stále pracujeme na zvelebování venkovních prostor za sokolovnou, konkrétně provoz venkovní koupelny, aby byla na letní sezonu v plném provozu a chtěli bychom konečně zrealizovat výměnu osvětlení v tělocvičně i na venkovních kurtech. Proběhlo výběrové řízení a pokud získáme finanční podporu města, tak bychom chtěli začít koncem ledna, aby oddíly mohly plnohodnotně trénovat již v roce 2023. Máme hodně plánů na změny, vše je nejen otázka financí, také pracovní síly a času. Všeho je málo a uvidíme, nikdo nevíme, jaká situace bude obecně dále. Nicméně, většinu provozních prací si děláme sami, ve volném čase a vlastními silami, takže se nebojím, že bychom nechali sokolovnu bez údržby, ať se děje cokoli. Nikdy jsem nepotkala tak skvělou partu šikovných lidí a nadšenců, kteří dávají do Sokola tolik ze svého, nezištně, s radostí a bez nároku na odměnu. Nejde vyslovit obdiv a díky všem našim členům i srdcařům, kteří ani nejsou členové a stejně nám pomáhají. Jsme ukázkou toho, že jeden nezmůže tolik, co komunita. Jsem na naši jednotu pyšná a cítím obrovskou úctu ke každému.

Nově máte v Sokolu družstvo juniorských volejbalistek. Jak si holky vedou?

Tato otázka je spíše na jejich trenéra Vaška Vorla, našeho Sokola roku 2021, který ve svém volném čase otevřel tento kroužek cíleně pro starší dívky. Ale už jen to, že každou neděli po jejich tréninku mám svůj trénink badmintonu dětí a vidím plnou tělocvičnu nadšených holek, baví je to a tohle je, si myslím, nejdůležitější, že se hýbou. Hlavně v dnešní době.

Za zmínku stojí také nová rocková kapela, která je složená ze členů sokola…

Kapela Basslake není nová, mají svojí velmi zajímavou a dlouhou historii, podívejte se na jejich webové stránky www.basslake.cz, jak se dali dohromady a jak spolu hrají dodnes. Nově se stali členem milovického Sokola, a to malinko na náš nátlak, protože jeden z jejich kytaristů je naším velmi aktivním sportovně všestranným členem a jakmile jsme se dozvěděli, že hraje v kapele, ještě tak skvěle, tak jsme je chtěli mít všechny u nás v jednotě. Podařilo se. Zahráli na několika sokolských akcích a také na sportovním dni města Milovice. Byli našimi ambassadory čtvrtého ročníku Sokolského běhu republiky a ten běh si nejen fyzicky všichni poctivě odběhli, ale pak se ještě postarali o perfektní večerní program svým vystoupením. Takže už jsou kompletně našimi členy a plánujeme další společné akce v příštím roce. Nejbližší budou Sokolské Šibřinky 18. března 2023, kde Basslake zahraje společně s další rockovou kapelou Big Rock, která pro nás bude hrát již pátým rokem.

Poprvé jste uspořádali turnaj v trojboji (stolní tenis, nohejbal a beachvolejbal). Jak se akce vydařila?

Poslední víkend v srpnu jsme uspořádali trojboj pro oddíly naší jednoty, ale také se přihlásilo družstvo fotbalistů AFK a Stará Garda. Akce se povedla a chtěli bychom ji zařadit jako naše tradiční turnaje každý rok. Využijeme tak obě venkovní hřiště i vnitřní prostor tělocvičny a propojíme mezi sebou členy oddílů.

Na vaši studentskou párty, kterou jste uspořádali také poprvé, přišlo přes tři stovky dětí. Čekali jste takový zájem?

Vůbec jsme takovou účast nečekali. Tedy upřímně, já jsem se tak vysokého počtu dost obávala a obavy se naplnily. V dobrém. Během jedné hodiny jsme měli vyprodáno a museli jsme uzavřít vstup pro další zájemce. Z kapacitních i bezpečnostních důvodů jsme si vyšší počet nemohli dovolit. Musím říct, že bylo úžasné vidět, jak se mladí baví, jejich atmosféra mne dojala. Věkově jsme akci striktně omezili na rozmezí 15 – 25 let a velmi důsledně probíhala kontrola občanských průkazů. Na spoluorganizaci jsem oslovila tzv. tým pořadatelů sestavený jen z mladých studentů, celkem osm a oni se sami starali o propagaci, výrobu letáku, organizační průběh, měli jsme pravidelné organizační schůze a přestože se na akci hodně lidí dívá skepticky a dospělí ji hodnotí často negativně, tak jsem ráda, že jsme dali možnost této věkové skupině, aby měli něco svého.

Takže organizace byla především na těch mladých…

Byla jsem nadšená, jak umí mladí organizovat, plánovat, přemýšlet a jaké mají názory, nápady a jsou nadšení do práce. Ano, umí pracovat, umí víc než my, jen se jim musí dát ten správný prostor a důvěra. Smekám před nimi, co vše je v nich za schopnosti. Moc bych si přála, aby se těmto dětem společnost více věnovala. Trávím s nimi docela hodně času a jsem vděčná, že se mnou často sdílí i jejich pocity, nápady, sny, strachy i pochybnosti… A musím říci, že bychom jim měli dát více prostoru k realizaci, důvěru v jejich schopnosti a věřím, že by se také více začali bavit jinak než telefonem a sociálními sítěmi, alkoholem aj… Je to o motivaci a pokud ji člověk nemá, tak se uzavře do svého světa a v jejich případě jsou to bohužel sítě, virtuální život, letartie, nedostatečná komunikace, ztráta fyzična apod. Dospělí na tento svět nadávají, ale vlastně skoro nic pro ně nedělají. Chtěla bych to změnit, aspoň u nás v Milovicích.

Váš oddíl se začal věnovat také tanci. O jaké kurzy jde?

TJ Sokol Milovice od října otevřel také taneční oddíl/klub pro dospělé s orientací na latinsko americké tance aj.. Zakladatelem jsou Michal a Martina Bernhardtovi, kteří už delší dobu sami skvěle tancují a moc je to baví. Měli tuto myšlenku v hlavě už nějakou dobu a my jsme ji jen pomohli realizovat a nabídnout jim prostory, zázemí a čas v rozvrhu. Každý čtvrtek a sobotu se tančí v milovické sokolovně bez trenéra, kde si mohou taneční páry samostatně procvičovat již naučené sestavy a styly, ve středu probíhá taneční večer pod vedením profesionálního trenéra v tělocvičně Sokola Lipník. Michal s Martinou plánují také taneční víkendová soustředění 7. a 14. ledna před plesovou sezonou, kde budou zájemce (veřejnost i členy Sokola) učit základním tanečním krokům. Máme v plánu také uspořádání tanečního maratonu aj., vše ukáže čas a hlavně, zda na to vše budeme mít čas.

Plánujete rovněž spolupráci s Aeroclubem Milovice, abyste podpořili mládež v zájmu o kurzy modelářství nebo parašutistiky. Myslíte si, že bude o tento kurz zájem?

Myslím si, že o kurzy zájem bude, nicméně je to celkem drahý koníček a uvědomujeme si, že v dnešní době vysokých výdajů v rodinách bude velmi obtížné podobné zájmy podporovat a bez pomoci třetích stran nebude ani reálné kurzy zahájit. Chtěli bychom Aeroclubu Milovice pomoci sehnat prostředky k zahájení těchto kurzů a vymyslet další možné cesty vzájemné spolupráci, aby nakonec klub neskončil, protože nemá své nadšené pokračovatele. V květnu příštího roku bychom chtěli s Aeroclubem uspořádat Den otevřených dveří a zjistit zájem ze strany dětí, škol i veřejnosti.