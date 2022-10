Při „Rozlúčkových pretekoch“, kterých se zúčastnilo 24 oddílů ze Slovenska, Maďarska a České republiky, kterou zastupovali závodníci Nymburka, Přerova, Kojetína a Sedlčan, zároveň proběhlo tradiční trojutkání mezi Středočeským, Bratislavským a Maďarským krajem. Jedná se o kategorie žáků, žaček ve věku 13 - 14 let, dorostenců, dorostenek ve věku 15 - 16 let a juniorů, juniorek ve věku 17 - 18 let. Celkem 18 závodníků za každý kraj.