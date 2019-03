V ženské kategorii do 72 kg startovala Aneta Střísková. Tato mladá závodnice, věkem ještě juniorka, obsadila druhé místo výkonem 320 kg. Ve dřepu zvládla 125 kg, benchpressu 70 kg a v mrtvém tahu také 125 kg. Nymburská závodnice si tak vytvořila osobní rekord v trojboji. O kategorii výše startovala ostřílená a zkušená Michaela Drabálková. Tato závodnice potvrdila očekávání a vyhrála nejen kategorii žen do 84 kg, ale i absolutní titul v ženské kategorii celkovým trojbojem 457,5 kg.

V mužích nastoupil v kategorii do 83 kg Michal Sicha. Nymburský závodník vzepřel 220 kg ve dřepu, 162,5 kg a mrtvém tahu 200. Součet činil 582,5 kg a obsadil čtvrté místo. Pouhých 2,5 kg od třetího místa. V kategorii do 105 kg závodil František Stříska. Tento závodník se umístil také na čtvrté příčce, poté co nazvedal 535 kg. Posledním nymburským borcem byl Zbyněk Krejča. Nastoupil ve své tradiční kategorii do 120 kg. V disciplíně dřep pokořil hmotnost 310 kg, v benchpressu 292,5 kg v mrtvém tahu 297,5 kg. Celkový výkon 900 kg vynesl nymburského trojbojaře na první místo ve své kategorii a v absolutním pořadí mužů osadil druhé místo. Sokol Nymburk díky výkonům svých trojbojařů zvítězil v soutěži oddílů.