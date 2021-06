Minižáci se zúčastnili svého prvního turnaje 4+1 v letošním roce a to ve středočeských Úvalech. Pro některé děti to byl vůbec první turnaj, kdy si mohly zahrát proti stejně starým dětem z jiných klubů a nutno říci, že všichni bez problémů obstály. Pro tento turnaj byly vytvořeny dva poděbradské týmy (mladší a starší), takže si všechny děti hodně zahrály a moc házenou užily. Na konci turnaje všechny děti obdržely zaslouženou odměnu. „Děkujeme všem i našim trenérům za vzornou reprezentaci našeho klubu. Rodičům za podporu v hledišti,“ uvedl Tomáš Vejvar, kouč poděbradských týmů.

NÁBOR



Také v průběhu měsíce června probíhá celoroční nábor do klubu Házená Poděbrady pro děti od 6 do 12 let vždy v úterý a ve čtvrtek od 16. Více informací můžete získat webových stránkách a sociální sítích klubu nebo na telefonním čísle 603 343 096.

Další aktivitou klubu Házená Poděbrady je pořádání Poděbradské školní ligy miniházené, která je pořádána také za podpory města Poděbrad a pro letošní ročník se podařil rozšířit počet účastníků již na sedm základní škol. V letošním ročníku si v rámci Poděbradské školní ligy miniházené, tento pro Poděbrady stále nový sport vyzkouší na dvě stovky dětí ze ZŠ TGM Poděbrady, ZŠ Václava Havla Poděbrady, Masarykovy základní školy Dymokury, ZŠ Libice na Cidlinou, Školy Jedna Radost a nově také ZŠ Letce Františka Nováka Sokoleč a ZŠ TGM Žižkov. Zde je nutno poznamenat, že házenkářský klub Házená Poděbrady je asi jediný sportovní klub ve městě, který podobnou soutěž pro poděbradské školáky organizuje a pořádá.

Další nadstavbou pro přilákání dětí ke sportu, tedy aktivnímu způsobu života, jsou návštěvy jednotlivých základních škol, kdy v rámci hodin tělesné výchovy licencovaní trenéři klubu Házená Poděbrady a Českého svazu Házené organizují tzv. lekce miniházené, kde si děti mohou miniházenou herní formou vyzkoušet. Po restartu sportu se podařilo trenérům Házené Poděbrady a Českého svazu házené navštívit ZŠ Letce Františka Nováka Sokoleč a ZŠ TGM Žižkov a díky tomu si mohlo miniházenou vyzkoušet a velkém počtu také oblíbit téměř 250 dětí.