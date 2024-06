Čelákovice A – SK Start Praha 3:6

Po prohraných dvojkách získala první bod trojice D. Matura, Andris a Šafr. V prvním setu zakončil D. Matura na 10:8 a v druhém na 10:5 hostující Kalas trefil sako. Odvetná trojka Holas, Flekač, Nesládek a střídající Spilka sahala po druhém bodu. V prvním setu to byla jasná záležitost domácích, když na 10:5 zakončoval Flekač na zadní lajnu přes blok Chalupy. V druhém těsná prohra 9:10. Ve třetím jim utekl závěr a set prohráli 7:10. Druhý close info Zdroj: Spartak Čelákovice zoom_in Momentka z utkání Čelákovice - Start Praha (3:6) bod zařídila dvojice Fodor, Kolenský a střídající Šafr ve vložence. První set na 10:8 ukončil Kolenský smečí pod sebe a to samé v druhém na 10:6 předvedl Šafr. Nevedlo se Fodorovi v singlu proti Chalupovi – 5:10 a 8:10. Ani odvetná trojka hosty nezastavila. Bod na 3:5 však zařídila druhá odvetná trojka vedená Nesládkem s Flekačem a Holasem. V první deklasovala Kalase, Kaděru, Tůmu a Ungermanna mladším 10:1 a také druhý set byl v jejich režii. Na 10:6 umístěným balonem do růžku kurtu zakončil Flekač. Následující dvojice Flekač, Nesládek a D. Matura pak nestačila na Chalupu s Tůmou a prohrála 8:10 a 9:10. „Prohráli jsme, vem to ďas, po prázdninách hrajem zas“, skandovali pak diváci po utkání.

„Nevyšel nám vstup do utkání a to se promítlo do dalších zápasů. Tato prohra je sice nepříjemná, ale rozhodující zápasy v Holicích a Žatci nás teprve čekají. Na ně se musíme v rámci letní přípravy maximálně soustředit,“ zhodnotil zápas trenér Čelákovic Martin Spilka.

Sled zápasů: 0:2, 1:2, 1:3, 2:3, 2:5, 3:5, 3:6. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Fodor, D. Matura, Kalous, Šafr, Andris.

Čelákovice B – TJ Jiskra Třeboň 6:1

V poklidném tempu vstoupily do utkání obě úvodní dvojky. Bareš s Kalousem vyhráli shodně oba sety 10:4. V druhé Seidl a Löffelmann ukončovali klepáky Seidla na 10:7 resp. Löffelmanna na 10:4. Následovaly tři třísetové zápasy. Trojka Frank, Kalous a Čuřík po prohraném prvním setu 9:10 zlomila odpor soupeře v následujících dvou 10:3 a 10:7, když Kalous zablokoval ve třetím útok soupeře. Ve druhé trojce Seidl, Bareš, Löffelmann a střídající T. Matura rozhodli ve třetím na 10:8 zdařilým blokem T. Matury. Tři sety si odehrála také vložená dvojka T. Matura, Hejtík a střídající Čuřík. Po vyrovnaných prvních dvou setech 10:9 a 9:10 se rozhodlo ve třetím. V něm domácí vedli 8:5, aby na 10:6 zakončil Hejtík esem. Jediný bod si hosté připsali v singlu. V odvetné trojce vedené Kalousem se opět rozhodlo až ve třetím setu. Domácí se v něm ujali vedení 8:6, aby na konečných 10:6 zakončil hostující hráč smečí směřující do autu.

„Z naší strany povedené utkání se čtyřmi vítěznými trojkovými zápasy. Čestný úspěch si soupeř zasloužil,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Čenda Čuřík.

Sled zápasů: 5:0, 5:1, 6:1. Čelákovice B: Frank, Bareš, Löffelmann, Čuřík, T. Matura, Seidl, Kalous, Hejtík.