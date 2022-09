Samozřejmostí kanoistických závodů se účast rychlostních kanoistů Lokomotivy Nymburk, kterých zde startovalo 56, ale i jejich odchovanců, kteří startují v dresech pražské Dukly. „Pro většinu závodníků je to vrchol celoroční přípravy a pro kategorii juniorů nominační závod na MS pro kategorii patnácti až sedmnáctiletých nominační závod na závody Olympijský nadějí. Pro oddíly se zde získávají navíc ještě body do Českého poháru jednotlivců a body do Mistrovství České republiky mládeže,“ uvedl Josef Fuksa, předseda Lokomotivy Nymburk.