Republikový šampionát byl pro nymburskou Lokomotivu hodně úspěšný

Letošní kanoistická sezona s pomalu blíží ke svému konci. Po závodu o tituly mistrů ČR a dalších umístěních na stupních vítězů, které se uskutečnilo v „Labe Aréně“ v Račicích, čeká ještě nejdůležitější závod pro vybrané a nominované reprezentanty a to Mistrovství světa v Duisburgu, které je zároveň nominačním závodem na OH a odkud vybraní reprezentanti odjedou na Světový pohár do Paříže, který bude uspořádán první říjnový víkend na trati Olympijských her v roce 2024.

Ilustrační foto | Foto: Foto: oddíl