Brunclík má po dvanácti profesionálních zápasech v MMA bilanci šesti výher, pěti porážek a jedné remízy.

Dane, jak se zpětně na zápas díváte? Po utkání jste byl za remízu naštvaný. Pořád cítíte křivdu?

Ano. Myslím si, že jsem vyhrál. Neříkám, že jsem soupeře přejel. Jasná výhra to nebyla, ale těsná ano. V moderním MMA se remízy téměř nedávají. V zápase je tolik možností a kritérií, které mohou rozhodčí bodovat. Nechápu, jak třetí kolo mohli dát nerozhodně, když jsme byli sedmdesát procent kola v postoji, při které jsem hlavně já tvořil. Soupeř stál a čekal.

Jednou vás ale Tomáš Bolo ve třetím kole hodil na zem.

Přesně, ale hned jsem mu vstal. V tu chvíli se takedown nepočítá. Stejně tak se nepočítal ani poslední shoz se sirénou. Aby se počítal takedown, tak musíte soupeře udržet na zemi. Nejde totiž o samotné hození. Jde o následnou pozici poté. Pokud mu hned začnu vstávat a vstanu, tak se nepočítá. Bohužel jsem nechal zápas rozhodnout rozhodčí a takhle to dopadlo.

Vy jste v sobotu na svém Instagramu psal už poměrně pozitivně, že budete trénovat tak, abyste příště svého soupeře ukončil sám a nenechal vše na sudích. Protest tedy nebudete podávat?

To je správná cesta. Samozřejmě chci zápas vždycky ukončit dřív, ale ne vždy se záměr povede. Bohužel mám za ty roky s rozhodčími obdobnou zkušenost. A vždy jde o ty samé. Vím, že se má ukončovat před limitem. Snažil jsem se ukázat, že po soupeři jdu a chci vyhrát. Zkrátka sbírat body. Údery musí být účinné. Ve čtvrtek mi přišlo, že šli rozhodčí na chlebíček. Stejně ublížený je logicky i druhý roh, který se cítí být okraden o výhru. Bavil jsem se několika nezávislými rozhodčími, kteří si zápas nabodovali u videa a dali mi za pravdu.

Něco jiného je bodovat zápas v klidu od videa než na místě.

Souhlasím. To je pravda. Mám právo se odvolat, ale nikdy se nestalo, že by výsledek změnili. Šli by sami proti sobě. Proto jsem se neodvolal. Výsledek mě štval, zápas pro mě byl důležitý. Nechal jsem tam vše.

Máte první remízu v kariéře po dvou výhrách v řadě. Co pro vás čtvrteční výsledek znamená?

Pro mě je to taková malá prohra. Zklamání. Kdybych se necítil jako vítěz, tak jsem více v pohodě.

Nejblíže ukončení soupeře jste byl v prvním kole, kdy jste Bola zalehl v dobré pozici. Chybělo vám více času do konce kola?

Soupeř si zem celkem dobře pokryl. Není jednoduché někoho na zemi dobít. Jemu se to také ve druhém kole nepovedlo, když jsem mu kontroval. Zem není jednoduchá, jak vypadá. Třeba by mi stačilo více času, ale zkrátka jsem neměl tak volné ruce. Šlo o zkušeného zápasníka, který si mě pohlídal.

Ukázal jste, že jste čím dál lepší v práci u pletiva a na zemi. Jste spokojený s těmito prvky?

Z tohoto pohledu jsem spokojený. Znovu jsem ukázal, že s celým týmem jdeme správnou cestou. Ohlasy jsou pozitivní. Proto MMA dělám. Nechci se zastavit na jedné úrovni. Chci být lepší a lepší. Proto mě remíza štve. Nepřišla odměna za dřinu. Všichni mě mají za postojáře, ale mě zem a klec baví. Nevadí mi bojovat na pletivu. Všichni si myslí, jak mě jednoduše hodí a dostanou na zemi. Ať to zkouší a dělají to dál. Vůbec mi to nevadí.

Odnesl jste si ze zápasu nějaké šrámy?

Všechno v pohodě. Trochu mě bolí noha, ale nevím, zda to je z úderu. Spíše jsem si ji nějak natáhl.

V hledišti byl i Jaromír Jágr. Věděl jste to?

Nevěděl. Myslel jsem si, že dorazí, ale během zápasu jsem o něm nevěděl. Po zápase jsme se potkali. Je to velký vzor.

Psal jste, že brzy představíte další zápas. Už můžete být konkrétnější?

Něco se rýsuje. Brzy utkání oznámím. Do té doby nemohu nic říct.

Jak dopadla sobotní zkouška na kutnohorské vysoké škole?

Psali jsme test. V týdnu jsem se na učivo jen letmo podíval, protože jsem měl před zápasem jiné myšlenky. Řekl jsem si, že to půjdu zkusit, abych viděl, co tam je. Mám čas do konce roku. Byla to tipovačka a myslím, že jsem to nedal. (smích)