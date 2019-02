Poděbrady – Sezona pro závodnice TJ Sokol Poděbrady oddíl aerobiku vrcholí. Zúčastnily se tradiční soutěže Perníková kopretina v Pardubicích. Tuto soutěž v pódiových skladbách pořádá Alfa Fitness Pardubice. Čtyři poděbradské týmy se ve velké konkurenci opět neztratily.

PODĚBRADSKÁ DĚVČATA dokončují vystoupení Falcon Zumba, se kterým získaly opět zlaté medaile | Foto: Foto: Sokol Poděbrady

„Přivezly jsme čtyřikrát zlato," měla radost poděbradská trenérka Monika Sobotková. Tentokráte i nejmladší letušky zabojovaly a přivezly vytoužené zlaté medaile a velkou perníkovou kopretinu. Námořnický bál s přehledem zvítězil o dvacet bodů a oba zumba týmy – Falcon Mini Zumba a Falcon Zumba 2014 – opět nenašly přemožitele. Skladba Bollywood Dancers pro marodku nestartovala.

Dále se konal závod ČSAE II. výkonnostní třída ve sportovním aerobiku. Zde soutěžila Dominika Herzánová v kategorii 11 – 13 let. V konkurenci 32 závodnic přivezla tentokrát 6. místo.

V Kutné Hoře se konal Párty aerobik. V soutěži Master Class měly Poděbrady 20 závodnic. Nejlepší umístění bylo v kategorii 7 – 8 let 3. místo Julie Vrchotové, 9 – 10 let byla na 3. místě Nela Dobiášová, 11 – 13 let na 2. místě Dominika Herzánová, 14 a více let na 2. místě Simona Sluťáková a na 3. místě Betty Kárová.

V soutěži jednotlivců ve sportovním aerobiku v kategorii 8 – 10 let vyhrála Anička Vitoušová, druhá byla Nela Dobiášová. „Celou soutěžní sezonu od září až po tento závod organizátoři sčítaly body za umístění klubů i jednotlivců, a tak na závěr soutěže vyhlásily náš oddíl na druhém místě hned za pořádajícím klubem Fit Studio JB Kutná hora. Na třetím místě Fit Studio D Praha," uvedla Monika Sobotková.