Za běžných okolností ale mohlo do Slaného chodit podporovat místní týmy až 3 200 fanoušků. Právě takovou kapacitu mají tribuny, které nabízejí jak místa na stání, tak na sezení. Mezi strmými ochozy se pak nachází to hlavní, kvůli čemu se sem sportovci sjíždějí. Ledová plocha, která prošla nedávno rekonstrukcí. „Zvedalo se podloží, takže na středovém kruhu byla boule. Teď to pravidelně kontrolují lasery a všechno je v pořádku,“ popisuje provozní stadionu Tomáš Mišta.

Potřebnými úpravami měla v letošním roce projít také střecha. V průběhu rekonstrukcí se ale zjistilo, že projekt byl špatně spočítán a bude muset být znovu vysoutěžen. Zatímco nyní je jen část konstrukce otryskaná a znovu natřená, zbytek čeká na pokračování prací, které by mělo přijít na jaře. Do té doby stadion dál slouží zájemcům.

„Zimák je plný. Díky akci Pojď hrát hokej získal klub hodně dětí, takže momentálně by se tu uživila ještě jedna plocha. Hlad po sportu je teď velký,“ říká Mišta, jehož otec pomáhal stadion stavět a posléze na něm několik let dělal provozního.

Spolu s jarní částí rekonstrukce by se měla nutné modernizace dočkat také strojovna. Místní ledaři už tři roky využívají moderní rolby a v budoucnu by mohli v rámci úspory využívat také shrabaný led, který nyní odtéká do odpadu. O ledovou plochu se tu starají deset měsíců v roce, přičemž květnovou a červnovou odstávku využívají na pravidelné kontroly a údržby.

Samotná hlavní hala s ledem je konstruována poněkud nestandardně. Ze všech čtyř stran jsou prosklené stěny, kterými dovnitř proudí denní světlo. „V určitou denní dobu dopadá slunce přímo na ledovou plochu, takže dříve to byl v letních měsících velký problém uchladit,“ vysvětluje Mišta a ukazuje na řadu reklamních bannerů, které nyní okna zakrývají, aby chránily led.

Slánský stadion ale nenabízí pouze ledovou plochu. Místní týmy, které mají k dispozici hned 14 hokejových kabin, využívají při suché přípravě také tělocvičnu, která se nachází přímo pod zimákem. Své zápasy tu hrají místní basketbalisté a přes zimu ji využívají také fotbalisté. Hlavním lákadlem pro hokejisty je ale jednoznačně unikátní bruslařský trenažér nazývaný skatemill. Jedná se vlastně o určitý běžící pas pro bruslaře.

„Skatemill je dobrý na zlepšení techniky bruslení. Hráči se naučí správný postoj a skluz. Na videu je pak možné rozebrat klíčové body techniky a stabilizovat je. Jde o hokejový postoj, správný odraz, načasování a použití obou hran. Pro hráče, kteří bruslit umí, je to dobré i do kondiční přípravy. Ve Slaném je dobré, že je tam i plocha pro střílení. Může tak docházet ke zlepšení pohybu rukou a nohou. Hráč může bruslit, přitom míchat s pukem nebo střílet,“ vysvětluje kladenský hokejový trenér Jan Kregl.

I on sám za Slaný v minulosti nastupoval. Přidal se tak k pořádné řádce hráčů, kteří se po místním ledu sklouzli. Z těch známějších to byli například Jaromír Jágr, Milan Nový nebo ruský kanonýr Alexandr Ovečkin. Ten tu před olympiádou v Soči točil část reklamy na nové ruské dresy od Nike. Nebyly to ale jen hokejové hvězdy, kdo na slánský stadion zavítal. „Točily tu například scény do Rumburaka nebo z nedávnější minulosti taky pořad Zázraky přírody. Koncert tu měl taky Karel Zich a vystupovat tu měl dokonce i Karel Gott,“ vyjmenovává Mišta a připomíná, že zajímavou podívanou tu měli i v předminulé sezoně.

Právě ve Slaném totiž nastupoval ke svým druholigovým zápasům tým China Golden Dragon. Mužstvo tvořené převážně čínskými hráči, kteří se měli v Čechách rozvíjet, posbíralo za celou sezonu pouze jeden bod. Čínští hráči využívali ve Slaném zimní stadion i přilehlou restauraci, která je běžně otevřená hokejovým fanouškům. Využívají ji během svých kempů i mládežnické reprezentace, které na stadionu s oblibou trénují. Není divu, vždyť slánský zimák nabízí přímo v budově také hotel, který je jako dělaný pro několikadenní hokejové akce.

Sportovní reportér Deníku Filip Ardon v novém seriálu představuje pražské a středočeské zimní stadiony. Mezi nimi se skrývají nejmodernější arény i stánky ceněné především pro svou neopakovatelnou atmosféru. Už příště se můžete těšit na domov hokejistů velkopopovického Slavoje.

