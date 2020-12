Děti si našly s rodiči vlastní model a začaly pracovat ve výukovém programu Learningchess, který je pro každého, kdo má zájem hrát a učit se šachy ŠSČR poskytuje přístup zdarma.

Základní školy v Lysé nad Labem se zapojily do celorepublikové online Soutěže základních škol. Děti zjistily, že elektronický dohled nepřemluvíš.

Nejúspěšnějším týmem v Soutěži ZŠ za listopad 2020 se stala ZŠ TGM v Lysá nad Labem. Neztratil se ani šachový talent Lukáš Ocelák ze ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem.

Vybrané děti ze základních škol se účastní skupinových online tréninků. Pro živou konzultaci s dětmi je využíván program Skype, který patřil mezi první svého druhu a teď se znovu těší oblibě dětí a trenérů. Dětským talentům se týdně sto dvacet minut věnuje pět trenérů, jejichž ELO přesahuje 2100. Nejnadanější děti mají dvakrát týdně devadesát minut online individuální tréninky. Všechny mírně pokročilé děti mají možnost účastnit se každou středu sto dvacet minut online turnajů regionu Polabí na chess.com a o víkendech dalších turnajů na lichess.org. Trenéři využívají videozáznamy skupinových tréninků s doporučením domácích úkolů. Děti i dospělí hráči mohli zhlédnou i víkendový dopolední trénink mistra světa seniorů pana Jansy.

A jak bude vypadat výuka šachu budoucnosti? Optimisté se shodují, že naše školství poskočilo tam, kde si jej představovali za deset let. Nebude to stejné ani v šachu až se vše zase otevře. Bylo by škoda opustit řadu skvělých aplikací. V budoucnu může taková online výuka pomoci překonat období např. nemoci, kdy děti musí dohánět látku i ve škole.

Miloš Havlena