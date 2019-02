Nymbursko /ROZHOVOR/ – Na konci minulého roku se staly mistryněmi světa v Pole dance dvojic mezi juniorkami a to jim vyneslo také první příčku v anketě Nejúspěšnějších sportovců okresu v kategorii mládežnických týmů. Dominika Martínková i Viktorie Dušánková byly z vyhlášení hodně překvapeny.

Dominika Martínková (vlevo) a Viktorie Dušánková | Foto: Deník

Při vyhlašování nejúspěšnější sportovců Nymburska jste v kategorii mládežnických týmů skončily na stupni nejvyšším. Bylo to pro vás překvapení?

DM: Musím přiznat, že to pro nás bylo opravdu velké překvapení. O sportovci roku jsem předtím moc neslyšela, ani jsem si nikdy nezjišťovala žádné informace. Myslela jsem si, že se vyhrává na základě hlasování. Nikde jsme já, moje rodina ani přátelé nehlasovali, proto mě poté velice překvapilo, když při vyhlášení zaznělo moje a Viky jméno. O to víc si tohoto ocenění vážím.

VD: Vzhledem k tomu, že jsem doposud nevěděla, že tato akce v našem okrese probíhá, bylo to pro mě velmi příjemné překvapení. Celá akce se mi moc líbila a doufám, že i v následujících letech budeme mít příležitost se jí zúčastnit.

Co se vám na pódiu honilo hlavou?

DM: No, pro mě to bylo tak nečekané, že jsem o tom nestihla ani moc přemýšlet. V každém případě jsem měla radost. Znovu jsem si uvědomila, co jsme dokázaly. A při odchodu z pódia jsem si říkala, jak to asi uděláme, když pohár je jeden a my jsem dvě (smích).

VD: Myslela jsem na to, že je fajn, že jsme byly za náš úspěch takto oceněny a že se tento sport dostává do širšího povědomí lidí, ale hlavně se mi honilo hlavou, na co se nás bude moderátor asi ptát.

Co pro vás toto ocenění znamená?

DM: Ocenění našeho úspěchu. A také jsem moc ráda, že se v dobrém mluví o našem Pole studiu Nymburk, kde cvičím i lektoruji. Náš úspěch může být motivací pro naše malé a nadějné poledancerky ze studia.

VD: Je to pro mě motivace k dalším úspěchům. A také zviditelnění našeho Pole studia Nymburk, ve kterém trénujeme.

Je těžší získat takovéto ocenění než třeba medailové umístění na závodech?

DM: Určitě je pro mě získat medailové umístění na závodech těžší. Ocenění sportovce roku už je taková třešnička na dortu.

VD: Samozřejmě je těžší získat medaile na soutěži. Toto ocenění sportovce roku bylo už jen příjemné završení našeho úspěchu.

Co vás čeká po sportovní stránce v letošním roce a jak se na to budete připravovat?

DM: Letos se v dubnu vypravíme na mistrovství světa pole art do ruského Novosibirsku, kam jsme postoupily jako mistryně ČR v říjnu 2018. Sestavu tedy máme hotovou z MČR, teď už jen upravujeme některé cviky a doděláváme detaily. Získáním titulu mistryň světa na Floridě jsme se nominovaly na světové sportovní hry ve Španělsku, které budou v červenci.

VD: V nejbližší době nás čeká další Mistrovství světa v pole art a to v Rusku v Novosibirsku. Dále také Mistrovství České republiky v pole sport a v červenci Světové sportovní hry ve Španělsku, na které jsme se nominovaly výhrou na Floridě. Příprava bude probíhat stejně jako před každým mistrovstvím. Tréninky budou častější a intenzivnější.

Jaké si dáváte cíle do závodů s mezinárodní konkurencí?

DM: Letos obě ve dvojici oslavíme osmnácté narozeniny a to pro nás znamená přechod do dospělé věkové skupiny. Vlastně jsme v této kategorii na domácí půdě soutěžily i v letech 2016 a 2017, kdy nebyla vypsaná junior – doubles kategorie. A tak jsme byly mezi juniory jenom letos. Už víme, že konkurence v kategorii doubles 18+ je obrovská. Ale i tak tuto výzvu přijímáme.

VD: Uspět co možná nejlépe, choreografii odtančit bezchybně, ale hlavně si to užít. Letos už budeme soutěžit v kategorii dospělých, kde je daleko větší konkurence, takže se těšíme na nové zkušenosti, které nás posunou dále.