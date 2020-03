Vzhledem k právě probíhajícím jarním prázdninám nebyly oba týmy kompletní, nicméně všechny děti, které se tohoto turnaje zúčastnily, předvedly své házenkářské dovednosti, které se na tréninku do této doby naučily.

Pro tým přípravky, tedy úplně nejmladších poděbradských házenkářů, to byl první opravdový turnaj, kde se děti s utkaly stejně starými soupeři. V turnaji byla vidět obrovská snaha všech aktérů na hřišti, první vstřelené branky či zákroky brankařů. „Jak bývá u turnajů této věkové kategorie zvykem, nebylo počítáno skóre, nicméně statistika vstřelených branek byla trenéry evidována. Za zmínku stojí, že nejmenší poděbradští házenkáři dokázali vstřelit v pěti odehraných utkáních více než dvacet branek,“ potěšilo kouče poděbradského oddílu Tomáše Vejvara.

Tým přípravky nastoupil ve složení Ondra Beneš, Adam Bradna, Adam Hefny, Jacob Oxboell a Ondra Víša.

Souběžně byl odehrán také turnaj minižactva. Na starších dětech bylo opět vidět značné zlepšení oproti předchozím turnajům. Velice pozitivní zjištěním pro poděbradské trenéry je také fakt, že mladí poděbradští házenkáři jsou po půlročním tréninku konkurenceschopni týmům, které jsou složeny z dětí, které se házené věnují již několik let. Také v tomto turnaji se trenéři snažili všem mladým poděbradským házenkářům dát co největší prostor ve hře. Například pozici brankáře si postupně v jednotlivých utkání si vyzkoušeli téměř všichni přítomní hráči.

Tým miniházené nastoupil ve složení Matěj Beneš, Ondra Beneš, Kristián Faltus, Sebastián Martinec, Aneta Navrátilová, Kryštof Lokajíček, Václav Synek a Štěpán Zeman.

Nábor

Klub přijímá nové hráčky a hráče, zejména ročníků 2009 – 2012. Trénuje se každé úterý od 16:15 do 18:00 hodin a čtvrtek od 16:15 do 18 hodin v tělocvičně hale UJOP Poděbrady. Případné dotazy zodpoví trenér Tomáš Vejvar a to na telefonním čísle 603 343 096.