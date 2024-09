Hned první den tábora začal dynamickou házenou pod vedením zkušených trenérů. Děti se učily základní techniky házení a chytání míče, a nakonec si zahrály několik přátelských zápasů, které prověřily jejich týmového ducha. Odpoledne se konal atletický pětiboj, který zahrnoval hod raketou, skok z místa, vytrvalostní běh, opičí dráhu a přeskoky přes švihadlo. Děti se nadšeně zapojily do všech disciplín, ukázaly svůj sportovní talent a překonávaly samy sebe.

Druhý den dopoledne se děti věnovaly lezení na umělé stěně, kde si pod vedením instruktorů vyzkoušely různé lezecké trasy a překonávaly svůj strach z výšek. Po obědě následovala návštěva Sportcentra Nymburk, kde si děti užily zábavné odpoledne při minigolfu. Tato aktivita jim přinesla spoustu radosti a umožnila jim si vzájemně fandit a soutěžit v přátelské atmosféře.

Středa byla vyhrazena výletu do ekocentra Huslík, kde se děti seznámily s místní faunou a florou. Naučily se mnoho nového o přírodě a její ochraně a interaktivní aktivity, které ekocentrum připravilo, je zcela pohltily. Tento den byl nejen poučný, ale také plný zážitků, které si děti budou dlouho pamatovat.

Ve čtvrtek dopoledne navštívili účastníci tábora nymburskou hasičskou stanici, kde si děti mohly prohlédnout techniku, vyzkoušet si některé části výstroje a dozvědět se více o práci hasičů. Tato návštěva děti nadchla a umožnila jim nahlédnout do světa hasičů a pochopit náročnost jejich povolání. Odpoledne pak následoval závod ve stylu Spartan race, který se uskutečnil na nymburském Vesláku. Děti musely překonávat různé překážky, plazit se a zvládnout mnoho dalších náročných úkolů. Tento závod prověřil jejich fyzickou kondici a vytrvalost.

Poslední den začal návštěvou městské knihovny, kde pro děti knihovníci připravili zajímavý program plný her, čtení a poznávání světa knih. Po návratu do Sokolovny se děti odpoledne věnovaly florbalu, kde si zahrály přátelská utkání a měly možnost ukázat, co se během tábora naučily.

„Během celého tábora děti získávaly diplomy a různé odměny za své sportovní úspěchy a nasazení. Na závěr pak všechny děti obdržely originální pamětní medaile, které jim budou připomínat týden plný zážitků, nových přátelství a dosažených úspěchů,“ řekl Vejvar. „Příměstský sportovní tábor byl pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem. Děkujeme všem, kteří se na jeho organizaci podíleli a těšíme se na další ročník,“ dodal kouč poděbradského klubu.